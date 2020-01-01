Токеномика She Rises (AKA) Откройте для себя ключевую информацию о She Rises (AKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о She Rises (AKA) Akasha DAO – децентрализованная платформа с управлением сообществом, поддерживаемая нативным токеном. Akasha DAO ставит перед собой цель переосмыслить создание и управление агентами ИИ как внутри, так и за пределами экосистемы BLOOM, позволяя пользователям любого уровня навыков легко разрабатывать и развертывать агентов ИИ, строить бизнесы и создавать игры. Официальный сайт: akasha.bloomverse.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Купить AKA сейчас!

Токеномика и анализ цен She Rises (AKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене She Rises (AKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06195 $ 0,06195 $ 0,06195 Исторический минимум: $ 0,00081776249475836 $ 0,00081776249475836 $ 0,00081776249475836 Текущая цена: $ 0,0015481 $ 0,0015481 $ 0,0015481 Узнайте больше о цене She Rises (AKA)

Токеномика She Rises (AKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики She Rises (AKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AKA, изучите текущую цену AKA!

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