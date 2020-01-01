Токеномика Ajuna Network (AJUN) Откройте для себя ключевую информацию о Ajuna Network (AJUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ajuna Network (AJUN) Откройте для себя передовые игровые технологии вместе с Ajuna Network, ведущей игровой сетью на блокчейне Polkadot. Благодаря динамичному токену AJUN, Ajuna совершает революцию в мобильных играх, предлагая такие захватывающие игры, как захватывающая Awesome Ajuna Avatars и приключенческая Big Ballz of Bajun. Ожидайте запуска нашей флагманской игры Battle Mogs, которая перевернет игровые стандарты. Будучи ведущим поставщиком технологий, компания Ajuna успешно интегрирует такие игровые движки, как Unity и Unreal, и может похвастаться одобрением со стороны сообщества и надежной поддержкой из казны Polkadot. Приготовьтесь к непревзойденному игровому опыту с Ajuna Network. Официальный сайт: https://ajuna.io/ Whitepaper: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Обозреватель блоков: https://ajuna.subscan.io/ Купить AJUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ajuna Network (AJUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ajuna Network (AJUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 562,50K $ 562,50K $ 562,50K Исторический максимум: $ 0,09152 $ 0,09152 $ 0,09152 Исторический минимум: $ 0,000601804700361524 $ 0,000601804700361524 $ 0,000601804700361524 Текущая цена: $ 0,001125 $ 0,001125 $ 0,001125 Узнайте больше о цене Ajuna Network (AJUN)

Токеномика Ajuna Network (AJUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ajuna Network (AJUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AJUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AJUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AJUN, изучите текущую цену AJUN!

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