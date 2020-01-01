Токеномика Ajuna Network (AJUN)

Токеномика Ajuna Network (AJUN)

Откройте для себя ключевую информацию о Ajuna Network (AJUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ajuna Network (AJUN)

Откройте для себя передовые игровые технологии вместе с Ajuna Network, ведущей игровой сетью на блокчейне Polkadot. Благодаря динамичному токену AJUN, Ajuna совершает революцию в мобильных играх, предлагая такие захватывающие игры, как захватывающая Awesome Ajuna Avatars и приключенческая Big Ballz of Bajun. Ожидайте запуска нашей флагманской игры Battle Mogs, которая перевернет игровые стандарты. Будучи ведущим поставщиком технологий, компания Ajuna успешно интегрирует такие игровые движки, как Unity и Unreal, и может похвастаться одобрением со стороны сообщества и надежной поддержкой из казны Polkadot. Приготовьтесь к непревзойденному игровому опыту с Ajuna Network.

Официальный сайт:
https://ajuna.io/
Whitepaper:
https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://ajuna.subscan.io/

Токеномика и анализ цен Ajuna Network (AJUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ajuna Network (AJUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 562,50K
$ 562,50K$ 562,50K
Исторический максимум:
$ 0,09152
$ 0,09152$ 0,09152
Исторический минимум:
$ 0,000601804700361524
$ 0,000601804700361524$ 0,000601804700361524
Текущая цена:
$ 0,001125
$ 0,001125$ 0,001125

Токеномика Ajuna Network (AJUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ajuna Network (AJUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AJUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AJUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AJUN, изучите текущую цену AJUN!

Как купить AJUN

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История цены Ajuna Network (AJUN)

Анализ истории цены AJUN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.