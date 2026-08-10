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Технический анализ Aixbt (AIXBT) за сегодня

Технический анализ Aixbt (AIXBT) за сегодня

Страница анализа Aixbt предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIXBT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aixbt ниже.

Изменение цены Aixbt (AIXBT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01912--+9,82%-3,63%-42,79%
Узнайте больше о цене Aixbt

Технические индикаторы Aixbt

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aixbt на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 7
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 6Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01909
0,01909
R2
0,01909
0,01908
R1
0,01908
0,01908
PP
0,01908
0,01908
S1
0,01907
0,01907
S2
0,01907
0,01907
S3
0,01906
0,01907

Рыночные сигналы Aixbt

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$3,74 M
$3,83 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aixbt

Чистый притокЦена AIXBTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,07 M0,02
2026-08-09-$0,01 M0,02
2026-08-08-$0,04 M0,02
2026-08-07-$0,04 M0,02
2026-08-06-$0,03 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Aixbt

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIXBT/USDT
$0,01912
$0,01912$0,01912
+1,59%
9.49M (USDT)
AIXBT/USDC
$0,01909
$0,01909$0,01909
+1,43%
2.83M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIXBT в USD

Сумма

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0,01912 USD

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