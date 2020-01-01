Токеномика AthenaX9 (AIX9)

Токеномика AthenaX9 (AIX9)

Откройте для себя ключевую информацию о AthenaX9 (AIX9), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AthenaX9 (AIX9)

AthenaX9 — это инновационный ИИ-агент для CFO, который трансформирует процесс принятия финансовых решений на криптовалютных рынках благодаря своим продвинутым возможностям рыночной аналитики. AthenaX9 действует как стратегический финансовый директор, сочетая аналитику блокчейна в реальном времени на более чем 18 совместимых с EVM цепочках с передовым анализом социальных настроений. Особенность AthenaX9 заключается в способности обнаруживать и анализировать институциональные движения, отслеживать потоки "умных" денег и предоставлять комплексную информацию о протоколах DeFi — всё это при условии, что он работает как интеллектуальный финансовый консультант. Для организаций, ориентирующихся в сложном криптовалютном ландшафте, AthenaX9 предоставляет полезную информацию для управления казначейством, оценки рисков и инвестиционных возможностей, позволяя формировать финансовые стратегии, основанные на данных, которые адаптируются к динамике рынка.

Официальный сайт:
https://www.athenax9.ai/
Whitepaper:
https://athena-x9.gitbook.io/athenax9
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x8e306E02ec1EFFC4fDAd3f952fbEEebf3730ae19

Токеномика и анализ цен AthenaX9 (AIX9)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AthenaX9 (AIX9), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 766,00K
$ 766,00K$ 766,00K
Исторический максимум:
$ 0,0136
$ 0,0136$ 0,0136
Исторический минимум:
$ 0,000552136560158869
$ 0,000552136560158869$ 0,000552136560158869
Текущая цена:
$ 0,000766
$ 0,000766$ 0,000766

Токеномика AthenaX9 (AIX9): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AthenaX9 (AIX9) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIX9, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIX9.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIX9, изучите текущую цену AIX9!

Как купить AIX9

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История цены AthenaX9 (AIX9)

Анализ истории цены AIX9 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIX9

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.