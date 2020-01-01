Токеномика AthenaX9 (AIX9)
Информация о AthenaX9 (AIX9)
AthenaX9 — это инновационный ИИ-агент для CFO, который трансформирует процесс принятия финансовых решений на криптовалютных рынках благодаря своим продвинутым возможностям рыночной аналитики. AthenaX9 действует как стратегический финансовый директор, сочетая аналитику блокчейна в реальном времени на более чем 18 совместимых с EVM цепочках с передовым анализом социальных настроений. Особенность AthenaX9 заключается в способности обнаруживать и анализировать институциональные движения, отслеживать потоки "умных" денег и предоставлять комплексную информацию о протоколах DeFi — всё это при условии, что он работает как интеллектуальный финансовый консультант. Для организаций, ориентирующихся в сложном криптовалютном ландшафте, AthenaX9 предоставляет полезную информацию для управления казначейством, оценки рисков и инвестиционных возможностей, позволяя формировать финансовые стратегии, основанные на данных, которые адаптируются к динамике рынка.
Токеномика и анализ цен AthenaX9 (AIX9)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AthenaX9 (AIX9), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AthenaX9 (AIX9): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AthenaX9 (AIX9) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AIX9, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AIX9.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIX9, изучите текущую цену AIX9!
Как купить AIX9
Заинтересованы в добавлении AthenaX9 (AIX9) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AIX9, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены AthenaX9 (AIX9)
Анализ истории цены AIX9 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены AIX9
Хотите узнать, куда может двигаться AIX9? Наша страница прогноза цены AIX9 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить AthenaX9 (AIX9)
Сумма
1 AIX9 = 0,000766 USD