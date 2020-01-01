Токеномика AiRight (AIRI)

Токеномика AiRight (AIRI)

Откройте для себя ключевую информацию о AiRight (AIRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AiRight (AIRI)

AiRight - это универсальная платформа на базе ИИ, помогающая создателям создавать потрясающие произведения искусства и NFT, генерируемые ИИ, и защищать свои идеи с помощью авторских прав на цепочке. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности и уважения к творениям ИИ с помощью авторских прав.

Официальный сайт:
https://www.airight.io/
Whitepaper:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

Токеномика и анализ цен AiRight (AIRI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiRight (AIRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51,00K
$ 51,00K$ 51,00K
Общее предложение:
$ 1,90B
$ 1,90B$ 1,90B
Оборотное предложение:
$ 256,26M
$ 256,26M$ 256,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 378,10K
$ 378,10K$ 378,10K
Исторический максимум:
$ 0,016499
$ 0,016499$ 0,016499
Исторический минимум:
$ 0,000153474369833987
$ 0,000153474369833987$ 0,000153474369833987
Текущая цена:
$ 0,000199
$ 0,000199$ 0,000199

Токеномика AiRight (AIRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AiRight (AIRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIRI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIRI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIRI, изучите текущую цену AIRI!

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История цены AiRight (AIRI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.