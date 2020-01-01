Токеномика AiRight (AIRI) Откройте для себя ключевую информацию о AiRight (AIRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AiRight (AIRI) AiRight - это универсальная платформа на базе ИИ, помогающая создателям создавать потрясающие произведения искусства и NFT, генерируемые ИИ, и защищать свои идеи с помощью авторских прав на цепочке. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности и уважения к творениям ИИ с помощью авторских прав. Официальный сайт: https://www.airight.io/ Whitepaper: https://docs.airight.io/whitepaper/introduction Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f Купить AIRI сейчас!

Токеномика и анализ цен AiRight (AIRI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiRight (AIRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,00K $ 51,00K $ 51,00K Общее предложение: $ 1,90B $ 1,90B $ 1,90B Оборотное предложение: $ 256,26M $ 256,26M $ 256,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 378,10K $ 378,10K $ 378,10K Исторический максимум: $ 0,016499 $ 0,016499 $ 0,016499 Исторический минимум: $ 0,000153474369833987 $ 0,000153474369833987 $ 0,000153474369833987 Текущая цена: $ 0,000199 $ 0,000199 $ 0,000199 Узнайте больше о цене AiRight (AIRI)

Токеномика AiRight (AIRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AiRight (AIRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIRI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIRI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIRI, изучите текущую цену AIRI!

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