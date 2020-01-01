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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OKZOO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по OKZOO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ OKZOO (AIOT) за сегодня

Технический анализ OKZOO (AIOT) за сегодня

Страница анализа OKZOO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIOT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OKZOO ниже.

Изменение цены OKZOO (AIOT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,036886---19,61%-28,88%-63,21%
Узнайте больше о цене OKZOO

Технические индикаторы OKZOO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OKZOO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 1Покупка 11
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03724
0,03717
R2
0,03717
0,03712
R1
0,03712
0,03709
PP
0,03705
0,03705
S1
0,037
0,037
S2
0,03693
0,03697
S3
0,03687
0,03693

Рыночные сигналы OKZOO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$8,10 M
$8,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,75 M
3-дневные активные продажи
$0,75 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$1,13 M
7-дневные активные продажи
$1,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала OKZOO

Чистый притокЦена AIOTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о OKZOO

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIOT/USDT
$0,036888
$0,036888$0,036888
+1,40%
1.72M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIOT в USD

Сумма

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 0,036886 USD

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