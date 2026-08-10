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Технический анализ OLAXBT (AIO) за сегодня

Технический анализ OLAXBT (AIO) за сегодня

Страница анализа OLAXBT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе OLAXBT ниже.

Изменение цены OLAXBT (AIO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04196--+14,08%-63,16%-57,39%
Узнайте больше о цене OLAXBT

Технические индикаторы OLAXBT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот OLAXBT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04237
0,04236
R2
0,04236
0,04235
R1
0,04235
0,04235
PP
0,04234
0,04234
S1
0,04233
0,04233
S2
0,04232
0,04233
S3
0,04231
0,04232

Рыночные сигналы OLAXBT

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,29M
$3,30 M
$3,60 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,39 M
3-дневные активные продажи
$0,40 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$1,25 M
7-дневные активные продажи
$1,27 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала OLAXBT

Чистый притокЦена AIOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,04
2026-08-09$0,01 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,00 M0,04
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIO/USDT
$0,04193
$0,04193$0,04193
+0,26%
2.35M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIO в USD

Сумма

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0,04196 USD

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