Что такое AIMMT (AIMMT)

AIMMT – это следующая эволюция токенизации музыки, обеспечивающая работу управляемых искусственным интеллектом плейлистов, стейкинг и децентрализованное обнаружение музыки в экосистеме MeMusic. Разработанный как альтернатива Virtuals, AIMMT позволяет пользователям создавать ИИ-агентов, которые курируют плейлисты, взаимодействуют с сообществами и внедряют токенизированную систему голосования и стейкинга для музыкальных открытий.

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AIMMT Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как AIMMT, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AIMMT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены AIMMT.

История цен AIMMT

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Как купить AIMMT (AIMMT)

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AIMMT на местную валюту

1 AIMMT к VND ₫ 1.79487 1 AIMMT к AUD A$ 0.0001113 1 AIMMT к GBP ￡ 0.0000532 1 AIMMT к EUR € 0.0000616 1 AIMMT к USD $ 0.00007 1 AIMMT к MYR RM 0.0003094 1 AIMMT к TRY ₺ 0.0026642 1 AIMMT к JPY ¥ 0.0100499 1 AIMMT к RUB ₽ 0.0058254 1 AIMMT к INR ₹ 0.0060158 1 AIMMT к IDR Rp 1.1666662 1 AIMMT к KRW ₩ 0.0994315 1 AIMMT к PHP ₱ 0.0040019 1 AIMMT к EGP ￡E. 0.0035924 1 AIMMT к BRL R$ 0.0004102 1 AIMMT к CAD C$ 0.0000966 1 AIMMT к BDT ৳ 0.0085071 1 AIMMT к NGN ₦ 0.1118208 1 AIMMT к UAH ₴ 0.002898 1 AIMMT к VES Bs 0.00497 1 AIMMT к PKR Rs 0.0196294 1 AIMMT к KZT ₸ 0.0361753 1 AIMMT к THB ฿ 0.0023436 1 AIMMT к TWD NT$ 0.0022645 1 AIMMT к AED د.إ 0.0002569 1 AIMMT к CHF Fr 0.0000567 1 AIMMT к HKD HK$ 0.0005425 1 AIMMT к MAD .د.م 0.000651 1 AIMMT к MXN $ 0.0014224

Источники AIMMT

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о AIMMT Какова цена AIMMT (AIMMT) сегодня? Текущая цена AIMMT (AIMMT) составляет 0.00007 USD . Какова рыночная капитализация AIMMT (AIMMT)? Текущая рыночная капитализация AIMMT составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AIMMT на его рыночную цену в реальном времени 0.00007 USD . Каково оборотное предложение AIMMT (AIMMT)? Текущее оборотное предложение AIMMT (AIMMT) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена AIMMT (AIMMT)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена AIMMT (AIMMT) составляет 0.828 USD . Каков 24-часовой объем торгов AIMMT (AIMMT)? 24-часовой объем торгов AIMMT (AIMMT) составляет $ 491.99K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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