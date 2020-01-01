Токеномика AIGPT (AIGPT) Откройте для себя ключевую информацию о AIGPT (AIGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIGPT (AIGPT) Проект AIGPT призван предоставить пользователям инновационный, веселый и интеллектуальный способ творчества, позволяя любому человеку использовать искусственный интеллект для создания персонализированных смайликов и изображений и преобразования их в уникальные токены NFT. Вдохновленный "Pepe Project", AIGPT объединит передовую технологию обработки естественного языка и технологию генерации изображений, чтобы создать совершенно новый опыт цифрового искусства для пользователей. Официальный сайт: https://aigptcoin.vip/ Whitepaper: https://aigptcoin.vip/AIGPT_WhitePaper_V1.0.3.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xff2512d08b3ce6180f8c2cbef37e0d10b17741d5 Купить AIGPT сейчас!

Токеномика и анализ цен AIGPT (AIGPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIGPT (AIGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000000325 $ 0,0000000325 $ 0,0000000325 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000002124 $ 0,00000000002124 $ 0,00000000002124 Узнайте больше о цене AIGPT (AIGPT)

Токеномика AIGPT (AIGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIGPT (AIGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIGPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIGPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIGPT, изучите текущую цену AIGPT!

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