Токеномика AI Exclusive (AIET)

Токеномика AI Exclusive (AIET)

Откройте для себя ключевую информацию о AI Exclusive (AIET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI Exclusive (AIET)

Добро пожаловать в AIE, чтобы начать новую эру открытости, свободы и инноваций в области искусственного интеллекта.

Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xc68B337E24AAcF18744081971d98594Fb555aB88

Токеномика и анализ цен AI Exclusive (AIET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Exclusive (AIET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 5,24
$ 5,24$ 5,24
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,000000301
$ 0,000000301$ 0,000000301

Токеномика AI Exclusive (AIET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI Exclusive (AIET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIET, изучите текущую цену AIET!

Как купить AIET

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История цены AI Exclusive (AIET)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.