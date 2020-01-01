Токеномика AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) Откройте для себя ключевую информацию о AIDOGEXLM (AIDOGEXLM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) AIDOGE - это актив в сети Stellar Network. 100% токенов принадлежат сообществу. Владея токенами AIDOGE, держатели будут получать ежедневные дивиденды и еженедельный airdrop. AIDOGE будет сгорать примерно по 1% в неделю, до 30% от общего объема предложения. Официальный сайт: https://doge-ai.org Обозреватель блоков: https://stellar.expert/explorer/public/asset/AIDOGE-GBO6DKJYFBG7UEUSAOI3MD2SF7FJWEZBRICUAILXWGJINVL7SKAKQ7X7 Купить AIDOGEXLM сейчас!

Токеномика и анализ цен AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIDOGEXLM (AIDOGEXLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 94,00B $ 94,00B $ 94,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 316,78K $ 316,78K $ 316,78K Исторический максимум: $ 0,00051 $ 0,00051 $ 0,00051 Исторический минимум: $ 0,00000152547697304 $ 0,00000152547697304 $ 0,00000152547697304 Текущая цена: $ 0,00000337 $ 0,00000337 $ 0,00000337 Узнайте больше о цене AIDOGEXLM (AIDOGEXLM)

Токеномика AIDOGEXLM (AIDOGEXLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIDOGEXLM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIDOGEXLM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDOGEXLM, изучите текущую цену AIDOGEXLM!

Как купить AIDOGEXLM Заинтересованы в добавлении AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AIDOGEXLM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AIDOGEXLM на MEXC прямо сейчас!

История цены AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) Анализ истории цены AIDOGEXLM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AIDOGEXLM прямо сейчас!

Прогноз цены AIDOGEXLM Хотите узнать, куда может двигаться AIDOGEXLM? Наша страница прогноза цены AIDOGEXLM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AIDOGEXLM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!