Токеномика AIDOGEXLM (AIDOGEXLM)
Информация о AIDOGEXLM (AIDOGEXLM)
AIDOGE - это актив в сети Stellar Network. 100% токенов принадлежат сообществу. Владея токенами AIDOGE, держатели будут получать ежедневные дивиденды и еженедельный airdrop. AIDOGE будет сгорать примерно по 1% в неделю, до 30% от общего объема предложения.
Токеномика и анализ цен AIDOGEXLM (AIDOGEXLM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIDOGEXLM (AIDOGEXLM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AIDOGEXLM (AIDOGEXLM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AIDOGEXLM (AIDOGEXLM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AIDOGEXLM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AIDOGEXLM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIDOGEXLM, изучите текущую цену AIDOGEXLM!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 AIDOGEXLM = 0,00000337 USD