Что такое AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent – это платформа без кода, работающая на базе искусственного интеллекта, которая позволяет любому человеку превращать простые идеи в полнофункциональные продукты – от игр и веб-сайтов до приложений и многого другого. Создатели могут мгновенно запустить свои собственные токены в паре с $AIDEV, создавая независимую экономику и привлекая средства, как стартапы, основанные на Web3.

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AI Dev Agent Прогноз Цены

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AIDEV на местную валюту

1 AIDEV к VND ₫ 115,64091 1 AIDEV к AUD A$ 0,0069003 1 AIDEV к GBP ￡ 0,0032923 1 AIDEV к EUR € 0,0039237 1 AIDEV к USD $ 0,00451 1 AIDEV к MYR RM 0,0189871 1 AIDEV к TRY ₺ 0,1757096 1 AIDEV к JPY ¥ 0,6441633 1 AIDEV к RUB ₽ 0,3596725 1 AIDEV к INR ₹ 0,3837559 1 AIDEV к IDR Rp 73,9344144 1 AIDEV к PHP ₱ 0,2496736 1 AIDEV к EGP ￡E. 0,2245529 1 AIDEV к BRL R$ 0,0255717 1 AIDEV к CAD C$ 0,0061787 1 AIDEV к BDT ৳ 0,5502651 1 AIDEV к NGN ₦ 7,1473578 1 AIDEV к UAH ₴ 0,1877964 1 AIDEV к VES Bs 0,42394 1 AIDEV к PKR Rs 1,27182 1 AIDEV к KZT ₸ 2,2986568 1 AIDEV к THB ฿ 0,1470711 1 AIDEV к TWD NT$ 0,1351196 1 AIDEV к AED د.إ 0,0165517 1 AIDEV к CHF Fr 0,0036982 1 AIDEV к HKD HK$ 0,0353133 1 AIDEV к MAD .د.م 0,0414018 1 AIDEV к MXN $ 0,0866371

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о AI Dev Agent Какова цена AI Dev Agent (AIDEV) сегодня? Текущая цена AI Dev Agent (AIDEV) составляет 0,00451 USD . Какова рыночная капитализация AI Dev Agent (AIDEV)? Текущая рыночная капитализация AI Dev Agent составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AIDEV на его рыночную цену в реальном времени 0,00451 USD . Каково оборотное предложение AI Dev Agent (AIDEV)? Текущее оборотное предложение AI Dev Agent (AIDEV) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена AI Dev Agent (AIDEV)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена AI Dev Agent (AIDEV) составляет 0,00909 USD . Каков 24-часовой объем торгов AI Dev Agent (AIDEV)? 24-часовой объем торгов AI Dev Agent (AIDEV) составляет $ 751,32K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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