Что такое AI Powered CMP (AICMP)

AICMP (AI-powered CMP) – это инновационное решение, оптимизирующее майнинг Bitcoin за счет использования ИИ для оркестровки ресурсов и принятия решений на основе данных. Оно динамически перераспределяет задания в зависимости от производительности майнеров, прогнозирует параметры сети для получения максимального дохода и обеспечивает справедливые выплаты, особенно для небольших майнеров. В отличие от традиционных пулов с фиксированной сложностью доли, AICMP адаптируется к таким факторам, как разнообразие оборудования, локальные затраты на электроэнергию и колебания рынка. Благодаря математическому моделированию, прозрачности блокчейна и непрерывному обучению с усилением, AICMP предлагает более эффективное, масштабируемое и справедливое решение для майнинговых пулов, способствующее инклюзивности и долгосрочной устойчивости.

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AI Powered CMP Прогноз Цены

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