Токеномика MelosBoom (AIBRAIN) Откройте для себя ключевую информацию о MelosBoom (AIBRAIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MelosBoom (AIBRAIN) MelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs. Официальный сайт: https://melosboom.ai Whitepaper: https://melos.docsend.com/view/5fguaxa7jcmvajvj Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x953E5CB1E053b3158166935AFf287FfC7CF5984c Купить AIBRAIN сейчас!

Токеномика и анализ цен MelosBoom (AIBRAIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MelosBoom (AIBRAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,565 $ 3,565 $ 3,565 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000000000000000003 $ 0,00000000000000000000003 $ 0,00000000000000000000003 Узнайте больше о цене MelosBoom (AIBRAIN)

Токеномика MelosBoom (AIBRAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MelosBoom (AIBRAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIBRAIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIBRAIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIBRAIN, изучите текущую цену AIBRAIN!

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