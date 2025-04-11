Что такое MelosBoom (AIBRAIN)

MelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs.

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MelosBoom Прогноз Цены

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AIBRAIN на местную валюту

1 AIBRAIN к VND ₫ 9.5564007 1 AIBRAIN к AUD A$ 0.000592593 1 AIBRAIN к GBP ￡ 0.000283252 1 AIBRAIN к EUR € 0.000327976 1 AIBRAIN к USD $ 0.0003727 1 AIBRAIN к MYR RM 0.001647334 1 AIBRAIN к TRY ₺ 0.014184962 1 AIBRAIN к JPY ¥ 0.053493631 1 AIBRAIN к RUB ₽ 0.031016094 1 AIBRAIN к INR ₹ 0.032082016 1 AIBRAIN к IDR Rp 6.211664182 1 AIBRAIN к KRW ₩ 0.529401715 1 AIBRAIN к PHP ₱ 0.021310986 1 AIBRAIN к EGP ￡E. 0.01911951 1 AIBRAIN к BRL R$ 0.002184022 1 AIBRAIN к CAD C$ 0.000514326 1 AIBRAIN к BDT ৳ 0.045294231 1 AIBRAIN к NGN ₦ 0.595365888 1 AIBRAIN к UAH ₴ 0.01542978 1 AIBRAIN к VES Bs 0.0264617 1 AIBRAIN к PKR Rs 0.104512534 1 AIBRAIN к KZT ₸ 0.192607633 1 AIBRAIN к THB ฿ 0.012474269 1 AIBRAIN к TWD NT$ 0.012064299 1 AIBRAIN к AED د.إ 0.001367809 1 AIBRAIN к CHF Fr 0.000301887 1 AIBRAIN к HKD HK$ 0.002888425 1 AIBRAIN к MAD .د.م 0.00346611 1 AIBRAIN к MXN $ 0.007576991

Источники MelosBoom

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о MelosBoom Какова цена MelosBoom (AIBRAIN) сегодня? Текущая цена MelosBoom (AIBRAIN) составляет 0.0003727 USD . Какова рыночная капитализация MelosBoom (AIBRAIN)? Текущая рыночная капитализация MelosBoom составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AIBRAIN на его рыночную цену в реальном времени 0.0003727 USD . Каково оборотное предложение MelosBoom (AIBRAIN)? Текущее оборотное предложение MelosBoom (AIBRAIN) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена MelosBoom (AIBRAIN)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена MelosBoom (AIBRAIN) составляет 3.565 USD . Каков 24-часовой объем торгов MelosBoom (AIBRAIN)? 24-часовой объем торгов MelosBoom (AIBRAIN) составляет $ 16.64K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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