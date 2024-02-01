Токеномика AI Analysis Token (AIAT)

Токеномика AI Analysis Token (AIAT)

Откройте для себя ключевую информацию о AI Analysis Token (AIAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI Analysis Token (AIAT)

AI Analysis – это комплексный набор услуг, разработанный для расширения возможностей трейдеров на криптовалютных и форексных рынках. Система AIAT использует передовые способы технического анализа для изучения графиков на криптовалютных и форексных рынках для предоставления трейдерам сигналов входа и выхода из рынка. Токен AIAT служит ключом к разблокированию мощности системы распознавания образов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Официальный сайт:
https://aianalysis.group/token/
Whitepaper:
https://aianalysis.group/wp-content/uploads/2024/02/aiat-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0501b9188436e35bb10f35998c40adc079003866

Токеномика и анализ цен AI Analysis Token (AIAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Analysis Token (AIAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,38M
$ 38,38M$ 38,38M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 146,39M
$ 146,39M$ 146,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 131,10M
$ 131,10M$ 131,10M
Исторический максимум:
$ 0,9496
$ 0,9496$ 0,9496
Исторический минимум:
$ 0,21971395869182037
$ 0,21971395869182037$ 0,21971395869182037
Текущая цена:
$ 0,2622
$ 0,2622$ 0,2622

Токеномика AI Analysis Token (AIAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI Analysis Token (AIAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAT, изучите текущую цену AIAT!

Как купить AIAT

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История цены AI Analysis Token (AIAT)

Анализ истории цены AIAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.