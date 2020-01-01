Токеномика AiAkita (AIAKITA) Откройте для себя ключевую информацию о AiAkita (AIAKITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AiAkita (AIAKITA) Ai World, объединяющий мощь искусственного интеллекта и азарт криптовалюты. Наш проект посвящен изучению возможностей искусственного интеллекта и технологии блокчейн, и мы верим, что они могут создать мир возможностей. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии и откройте для себя потенциал AiAkita - конечного Ai Token для будущего. Официальный сайт: https://aiakita.dog/ Whitepaper: https://ai-akita.gitbook.io/docs/whitepaper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x38c2fbdf53b451ae5c4027711d6fe5e1b2191b1c Купить AIAKITA сейчас!

Токеномика и анализ цен AiAkita (AIAKITA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiAkita (AIAKITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 313 907,90T $ 313 907,90T $ 313 907,90T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,93K $ 12,93K $ 12,93K Исторический максимум: $ 0,00000000005979 $ 0,00000000005979 $ 0,00000000005979 Исторический минимум: $ 0,000000000000050105 $ 0,000000000000050105 $ 0,000000000000050105 Текущая цена: $ 0,0000000000000412 $ 0,0000000000000412 $ 0,0000000000000412 Узнайте больше о цене AiAkita (AIAKITA)

Токеномика AiAkita (AIAKITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AiAkita (AIAKITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIAKITA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIAKITA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAKITA, изучите текущую цену AIAKITA!

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