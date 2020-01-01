Токеномика AiAkita (AIAKITA)

Токеномика AiAkita (AIAKITA)

Откройте для себя ключевую информацию о AiAkita (AIAKITA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AiAkita (AIAKITA)

Ai World, объединяющий мощь искусственного интеллекта и азарт криптовалюты. Наш проект посвящен изучению возможностей искусственного интеллекта и технологии блокчейн, и мы верим, что они могут создать мир возможностей. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии и откройте для себя потенциал AiAkita - конечного Ai Token для будущего.

Официальный сайт:
https://aiakita.dog/
Whitepaper:
https://ai-akita.gitbook.io/docs/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x38c2fbdf53b451ae5c4027711d6fe5e1b2191b1c

Токеномика и анализ цен AiAkita (AIAKITA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiAkita (AIAKITA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 313 907,90T
$ 313 907,90T$ 313 907,90T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,93K
$ 12,93K$ 12,93K
Исторический максимум:
$ 0,00000000005979
$ 0,00000000005979$ 0,00000000005979
Исторический минимум:
$ 0,000000000000050105
$ 0,000000000000050105$ 0,000000000000050105
Текущая цена:
$ 0,0000000000000412
$ 0,0000000000000412$ 0,0000000000000412

Токеномика AiAkita (AIAKITA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AiAkita (AIAKITA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIAKITA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIAKITA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAKITA, изучите текущую цену AIAKITA!

Как купить AIAKITA

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История цены AiAkita (AIAKITA)

Анализ истории цены AIAKITA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AIAKITA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.