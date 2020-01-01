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Технический анализ DeAgentAI (AIA) за сегодня

Технический анализ DeAgentAI (AIA) за сегодня

Страница анализа DeAgentAI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DeAgentAI ниже.

Изменение цены DeAgentAI (AIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06812--+7,02%+26,42%+16,74%
Узнайте больше о цене DeAgentAI

Технические индикаторы DeAgentAI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DeAgentAI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06819
0,06819
R2
0,06819
0,06819
R1
0,06819
0,06819
PP
0,06819
0,06819
S1
0,06819
0,06819
S2
0,06819
0,06819
S3
0,06819
0,06819

Рыночные сигналы DeAgentAI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,70M
$6,82 M
$8,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$0,35 M
3-дневные активные продажи
$0,29 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$0,54 M
7-дневные активные продажи
$0,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DeAgentAI

Чистый притокЦена AIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AIA/USDT
$0,06812
$0,06812$0,06812
+1,02%
2.96M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AIA в USD

Сумма

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0,06812 USD

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