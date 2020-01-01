Токеномика AiDoge (AI2) Откройте для себя ключевую информацию о AiDoge (AI2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AiDoge (AI2) Платформа AiDoge обеспечивает пользователям возможность создания мемов на базе ИИ, адаптируясь к постоянно развивающемуся миру криптовалют. В ней используются передовые технологии ИИ для создания актуальных мемов на основе текстовых подсказок, предоставленных пользователем. Ключевые аспекты включают в себя генератор мемов на основе ИИ, текстовые запросы и токены $AI для покупки активов. Официальный сайт: https://aidoge.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc Купить AI2 сейчас!

Токеномика и анализ цен AiDoge (AI2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiDoge (AI2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 308,00K $ 308,00K $ 308,00K Исторический максимум: $ 0,0001174 $ 0,0001174 $ 0,0001174 Исторический минимум: $ 0,000000164951022737 $ 0,000000164951022737 $ 0,000000164951022737 Текущая цена: $ 0,000000308 $ 0,000000308 $ 0,000000308 Узнайте больше о цене AiDoge (AI2)

Токеномика AiDoge (AI2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AiDoge (AI2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AI2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AI2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI2, изучите текущую цену AI2!

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