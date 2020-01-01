Токеномика AiDoge (AI2)

Токеномика AiDoge (AI2)

Откройте для себя ключевую информацию о AiDoge (AI2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AiDoge (AI2)

Платформа AiDoge обеспечивает пользователям возможность создания мемов на базе ИИ, адаптируясь к постоянно развивающемуся миру криптовалют. В ней используются передовые технологии ИИ для создания актуальных мемов на основе текстовых подсказок, предоставленных пользователем. Ключевые аспекты включают в себя генератор мемов на основе ИИ, текстовые запросы и токены $AI для покупки активов.

Официальный сайт:
https://aidoge.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc

Токеномика и анализ цен AiDoge (AI2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AiDoge (AI2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 308,00K
$ 308,00K$ 308,00K
Исторический максимум:
$ 0,0001174
$ 0,0001174$ 0,0001174
Исторический минимум:
$ 0,000000164951022737
$ 0,000000164951022737$ 0,000000164951022737
Текущая цена:
$ 0,000000308
$ 0,000000308$ 0,000000308

Токеномика AiDoge (AI2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AiDoge (AI2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AI2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AI2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI2, изучите текущую цену AI2!

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История цены AiDoge (AI2)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.