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Технический анализ Alaya AI (AGT) за сегодня

Технический анализ Alaya AI (AGT) за сегодня

Страница анализа Alaya AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AGT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alaya AI ниже.

Изменение цены Alaya AI (AGT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,014155--+4,35%+11,68%-0,76%
Узнайте больше о цене Alaya AI

Технические индикаторы Alaya AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alaya AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,014203
0,014203
R2
0,014203
0,014202
R1
0,014202
0,014202
PP
0,014202
0,014202
S1
0,014201
0,014201
S2
0,014201
0,014201
S3
0,0142
0,014201

Рыночные сигналы Alaya AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,21M
$4,07 M
$4,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,73 M
7-дневные активные продажи
$0,73 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Alaya AI

Чистый притокЦена AGTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AGT/USDT
$0,014155
$0,014155$0,014155
-8,57%
7.97M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AGT в USD

Сумма

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0,014155 USD

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