Технический анализ Alaya AI (AGT) за сегодня Страница анализа Alaya AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AGT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alaya AI ниже. Регистрация

Изменение цены Alaya AI (AGT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,014155 -- +4,35% +11,68% -0,76%

Технические индикаторы Alaya AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alaya AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,014203 0,014203 R2 0,014203 0,014202 R1 0,014202 0,014202 PP 0,014202 0,014202 S1 0,014201 0,014201 S2 0,014201 0,014201 S3 0,0142 0,014201

Рыночные сигналы Alaya AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,21M $4,07 M $4,27 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,73 M 7-дневные активные продажи $0,73 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Alaya AI Чистый приток Цена AGTUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Alaya AI (AGT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alaya AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AGT / USDT $0,014155 $0,014155 $0,014155 -8,57% 7.97M (USDT) Торговля