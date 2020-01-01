Токеномика iAgent Protocol (AGNT) Откройте для себя ключевую информацию о iAgent Protocol (AGNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iAgent Protocol (AGNT) Создавайте, владейте и монетизируйте своих ИИ-агентов для игр. iAgent позволяет геймерам обучать своих собственных ИИ-агентов на основе игрового материала с помощью Depin, создавая тем самым новый класс цифровых активов на блокчейне. Официальный сайт: https://www.iagentpro.com Whitepaper: https://docs.iagentpro.com Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Купить AGNT сейчас!

Токеномика и анализ цен iAgent Protocol (AGNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAgent Protocol (AGNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Исторический максимум: $ 0,62 $ 0,62 $ 0,62 Исторический минимум: $ 0,000801109477813986 $ 0,000801109477813986 $ 0,000801109477813986 Текущая цена: $ 0,001039 $ 0,001039 $ 0,001039 Узнайте больше о цене iAgent Protocol (AGNT)

Токеномика iAgent Protocol (AGNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iAgent Protocol (AGNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGNT, изучите текущую цену AGNT!

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