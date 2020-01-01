Токеномика iAgent Protocol (AGNT)

Токеномика iAgent Protocol (AGNT)

Откройте для себя ключевую информацию о iAgent Protocol (AGNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о iAgent Protocol (AGNT)

Создавайте, владейте и монетизируйте своих ИИ-агентов для игр. iAgent позволяет геймерам обучать своих собственных ИИ-агентов на основе игрового материала с помощью Depin, создавая тем самым новый класс цифровых активов на блокчейне.

Официальный сайт:
https://www.iagentpro.com
Whitepaper:
https://docs.iagentpro.com
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6

Токеномика и анализ цен iAgent Protocol (AGNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iAgent Protocol (AGNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Исторический максимум:
$ 0,62
$ 0,62$ 0,62
Исторический минимум:
$ 0,000801109477813986
$ 0,000801109477813986$ 0,000801109477813986
Текущая цена:
$ 0,001039
$ 0,001039$ 0,001039

Токеномика iAgent Protocol (AGNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iAgent Protocol (AGNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGNT, изучите текущую цену AGNT!

Как купить AGNT

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История цены iAgent Protocol (AGNT)

Анализ истории цены AGNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.