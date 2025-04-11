Что такое iAgent Protocol (AGNT)

Создавайте, владейте и монетизируйте своих ИИ-агентов для игр. iAgent позволяет геймерам обучать своих собственных ИИ-агентов на основе игрового материала с помощью Depin, создавая тем самым новый класс цифровых активов на блокчейне.

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iAgent Protocol Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как iAgent Protocol, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AGNT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены iAgent Protocol.

История цен iAgent Protocol

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AGNT на местную валюту

1 AGNT к VND ₫ 166.41009 1 AGNT к AUD A$ 0.0103191 1 AGNT к GBP ￡ 0.0049324 1 AGNT к EUR € 0.0057112 1 AGNT к USD $ 0.00649 1 AGNT к MYR RM 0.0286858 1 AGNT к TRY ₺ 0.2470094 1 AGNT к JPY ¥ 0.9315097 1 AGNT к RUB ₽ 0.5400978 1 AGNT к INR ₹ 0.5586592 1 AGNT к IDR Rp 108.1666234 1 AGNT к KRW ₩ 9.2187205 1 AGNT к PHP ₱ 0.3710982 1 AGNT к EGP ￡E. 0.332937 1 AGNT к BRL R$ 0.0380314 1 AGNT к CAD C$ 0.0089562 1 AGNT к BDT ৳ 0.7887297 1 AGNT к NGN ₦ 10.3673856 1 AGNT к UAH ₴ 0.268686 1 AGNT к VES Bs 0.46079 1 AGNT к PKR Rs 1.8199258 1 AGNT к KZT ₸ 3.3539671 1 AGNT к THB ฿ 0.2172203 1 AGNT к TWD NT$ 0.2100813 1 AGNT к AED د.إ 0.0238183 1 AGNT к CHF Fr 0.0052569 1 AGNT к HKD HK$ 0.0502975 1 AGNT к MAD .د.م 0.060357 1 AGNT к MXN $ 0.1319417

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