Токеномика AGII (AGII) Откройте для себя ключевую информацию о AGII (AGII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AGII (AGII) AGII - это генератор инструментов искусственного интеллекта для web3. Токен $AGII обеспечивает работу платформы AGII. Все платежи за продукты и услуги AGII осуществляются с использованием токена AGII. AGII поддерживает безопасные методы обработки криптоплатежей, а также традиционные платежные каналы, такие как кредитные и дебетовые карты. Это обеспечивает безопасные и надежные транзакции как для пользователей, так и для предприятий, а также более широкий доступ. Официальный сайт: https://agii.app Whitepaper: https://litepaper.agii.app Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x328fD053C4BB968875aFD9aD0aF36Fcf4A0BddA9 Купить AGII сейчас!

Токеномика и анализ цен AGII (AGII) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGII (AGII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 113,70K $ 113,70K $ 113,70K Исторический максимум: $ 0,05993 $ 0,05993 $ 0,05993 Исторический минимум: $ 0,000020871482313502 $ 0,000020871482313502 $ 0,000020871482313502 Текущая цена: $ 0,00002274 $ 0,00002274 $ 0,00002274 Узнайте больше о цене AGII (AGII)

Токеномика AGII (AGII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AGII (AGII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGII, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGII. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGII, изучите текущую цену AGII!

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