Токеномика AGII (AGII)

Токеномика AGII (AGII)

Откройте для себя ключевую информацию о AGII (AGII), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AGII (AGII)

AGII - это генератор инструментов искусственного интеллекта для web3. Токен $AGII обеспечивает работу платформы AGII. Все платежи за продукты и услуги AGII осуществляются с использованием токена AGII. AGII поддерживает безопасные методы обработки криптоплатежей, а также традиционные платежные каналы, такие как кредитные и дебетовые карты. Это обеспечивает безопасные и надежные транзакции как для пользователей, так и для предприятий, а также более широкий доступ.

Официальный сайт:
https://agii.app
Whitepaper:
https://litepaper.agii.app
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x328fD053C4BB968875aFD9aD0aF36Fcf4A0BddA9

Токеномика и анализ цен AGII (AGII)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AGII (AGII), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 113,70K
$ 113,70K$ 113,70K
Исторический максимум:
$ 0,05993
$ 0,05993$ 0,05993
Исторический минимум:
$ 0,000020871482313502
$ 0,000020871482313502$ 0,000020871482313502
Текущая цена:
$ 0,00002274
$ 0,00002274$ 0,00002274

Токеномика AGII (AGII): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AGII (AGII) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGII, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGII.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGII, изучите текущую цену AGII!

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История цены AGII (AGII)

Анализ истории цены AGII помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.