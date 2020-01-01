Токеномика Argocoin (AGC) Откройте для себя ключевую информацию о Argocoin (AGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Argocoin (AGC) Devolved AI создает децентрализованную экосистему ИИ, ориентированную на прозрачность, честность и управление сообществом. Наша платформа использует Argochain, блокчейн первого уровня, для поддержки нашей гибридной федеративной системы обучения, позволяющей распространять одобренные сообществом наборы данных и обучать их по всему миру. Argocoin (AGC), наша нативная криптовалюта, дает держателям право голоса в нашей DAO, позволяя им влиять на решения по развитию ИИ. Официальный сайт: https://devolvedai.com Whitepaper: https://devolved-ai.gitbook.io/devolved-ai-white-paper Обозреватель блоков: https://scanner.argoscan.net/ Купить AGC сейчас!

Токеномика и анализ цен Argocoin (AGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Argocoin (AGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,91M $ 3,91M $ 3,91M Исторический максимум: $ 0,5429 $ 0,5429 $ 0,5429 Исторический минимум: $ 0,01619692680646896 $ 0,01619692680646896 $ 0,01619692680646896 Текущая цена: $ 0,0391 $ 0,0391 $ 0,0391 Узнайте больше о цене Argocoin (AGC)

Токеномика Argocoin (AGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Argocoin (AGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGC, изучите текущую цену AGC!

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