Токеномика Aree Shards (AES) Откройте для себя ключевую информацию о Aree Shards (AES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aree Shards (AES) Токен Aree Shards (AES) играет решающую роль как ключевого денежного токена, так и управляющего токена Aqua Farm. Токен AES — это токен с фиксированной дефляцией, который предназначен для вознаграждения и стимулирования игроков и держателей токенов. Официальный сайт: https://playaquafarm.io/ Whitepaper: https://whitepaper.playaquafarm.io/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x2A07461a493b994C2a32f549Fd185524f306aB38 Купить AES сейчас!

Токеномика и анализ цен Aree Shards (AES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aree Shards (AES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,000091078126583374 $ 0,000091078126583374 $ 0,000091078126583374 Текущая цена: $ 0,0000354 $ 0,0000354 $ 0,0000354 Узнайте больше о цене Aree Shards (AES)

Токеномика Aree Shards (AES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aree Shards (AES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AES, изучите текущую цену AES!

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