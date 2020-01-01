Токеномика Aree Shards (AES)

Токеномика Aree Shards (AES)

Откройте для себя ключевую информацию о Aree Shards (AES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aree Shards (AES)

Токен Aree Shards (AES) играет решающую роль как ключевого денежного токена, так и управляющего токена Aqua Farm. Токен AES — это токен с фиксированной дефляцией, который предназначен для вознаграждения и стимулирования игроков и держателей токенов.

Официальный сайт:
https://playaquafarm.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.playaquafarm.io/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x2A07461a493b994C2a32f549Fd185524f306aB38

Токеномика и анализ цен Aree Shards (AES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aree Shards (AES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
$ 0,000091078126583374
$ 0,000091078126583374$ 0,000091078126583374
Текущая цена:
$ 0,0000354
$ 0,0000354$ 0,0000354

Токеномика Aree Shards (AES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aree Shards (AES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AES, изучите текущую цену AES!

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История цены Aree Shards (AES)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.