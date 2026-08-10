Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Aerodrome Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Aerodrome Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о AERO

Информация о цене AERO

Что такое AERO

Whitepaper AERO

Официальный сайт AERO

Токеномика AERO

Прогноз цен AERO

История AERO

Руководство по покупке AERO

Конвертер валют AERO в фиат

AERO на споте

Фьючерсы AERO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Aerodrome Finance (AERO) за сегодня

Технический анализ Aerodrome Finance (AERO) за сегодня

Страница анализа Aerodrome Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AERO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aerodrome Finance ниже.

Изменение цены Aerodrome Finance (AERO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4213--+7,88%-20,90%-16,50%
Узнайте больше о цене Aerodrome Finance

Технические индикаторы Aerodrome Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aerodrome Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,421
0,4209
R2
0,4209
0,4209
R1
0,4209
0,4209
PP
0,4208
0,4208
S1
0,4208
0,4208
S2
0,4207
0,4208
S3
0,4207
0,4207

Рыночные сигналы Aerodrome Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,10M
$2,18 M
$2,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,37 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$1,27 M
7-дневные активные продажи
$1,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aerodrome Finance

Чистый притокЦена AEROUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,35 M0,42
2026-08-09-$0,92 M0,42
2026-08-08-$0,14 M0,44
2026-08-07-$0,21 M0,44
2026-08-06$1,44 M0,45

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Aerodrome Finance

Торгуйте Aerodrome Finance (AERO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aerodrome Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AERO/USDT
$0,4213
$0,4213$0,4213
-0,91%
153.07K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AERO в USD

Сумма

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0,4213 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.