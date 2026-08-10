Технический анализ Aerodrome Finance (AERO) за сегодня Страница анализа Aerodrome Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AERO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aerodrome Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Aerodrome Finance (AERO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,4213 -- +7,88% -20,90% -16,50%

Технические индикаторы Aerodrome Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aerodrome Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,421 0,4209 R2 0,4209 0,4209 R1 0,4209 0,4209 PP 0,4208 0,4208 S1 0,4208 0,4208 S2 0,4207 0,4208 S3 0,4207 0,4207

Рыночные сигналы Aerodrome Finance Текущий чистый объем открытых ордеров 0,10M $2,18 M $2,08 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 3-дневные активные покупки $0,37 M 3-дневные активные продажи $0,33 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 7-дневные активные покупки $1,27 M 7-дневные активные продажи $1,30 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Aerodrome Finance Чистый приток Цена AEROUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,35 M 0,42 2026-08-09 -$0,92 M 0,42 2026-08-08 -$0,14 M 0,44 2026-08-07 -$0,21 M 0,44 2026-08-06 $1,44 M 0,45 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Aerodrome Finance (AERO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aerodrome Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AERO / USDT $0,4213 $0,4213 $0,4213 -0,91% 153.07K (USDT) Торговля