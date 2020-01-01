Токеномика Aiden Labs (ADN)

Токеномика Aiden Labs (ADN)

Откройте для себя ключевую информацию о Aiden Labs (ADN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aiden Labs (ADN)

Aiden Labs – это ИИ-платформа, которая помогает пользователям получить доступ к своим любимым инструментам ИИ, таким как ChatGPT, Claude, Gemini и Deepseek, через чат-приложения, например Telegram. Пользователи могут генерировать изображения, видео и проводить исследования в одном месте по одной цене.

Официальный сайт:
https://www.aidenlabs.ai
Whitepaper:
https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134

Токеномика и анализ цен Aiden Labs (ADN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aiden Labs (ADN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,04242
$ 0,04242$ 0,04242
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00439
$ 0,00439$ 0,00439

Токеномика Aiden Labs (ADN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aiden Labs (ADN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ADN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ADN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADN, изучите текущую цену ADN!

Как купить ADN

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История цены Aiden Labs (ADN)

Анализ истории цены ADN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.