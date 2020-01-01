Токеномика Aiden Labs (ADN) Откройте для себя ключевую информацию о Aiden Labs (ADN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aiden Labs (ADN) Aiden Labs – это ИИ-платформа, которая помогает пользователям получить доступ к своим любимым инструментам ИИ, таким как ChatGPT, Claude, Gemini и Deepseek, через чат-приложения, например Telegram. Пользователи могут генерировать изображения, видео и проводить исследования в одном месте по одной цене. Официальный сайт: https://www.aidenlabs.ai Whitepaper: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 Купить ADN сейчас!

Токеномика и анализ цен Aiden Labs (ADN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aiden Labs (ADN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04242 $ 0,04242 $ 0,04242 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00439 $ 0,00439 $ 0,00439 Узнайте больше о цене Aiden Labs (ADN)

Токеномика Aiden Labs (ADN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aiden Labs (ADN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADN, изучите текущую цену ADN!

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История цены Aiden Labs (ADN) Анализ истории цены ADN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ADN прямо сейчас!

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