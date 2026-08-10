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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ADI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ADI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ADI (ADI) за сегодня

Технический анализ ADI (ADI) за сегодня

Страница анализа ADI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ADI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ADI ниже.

Изменение цены ADI (ADI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$6,8875---0,75%+8,39%+71,30%
Узнайте больше о цене ADI

Поток капитала ADI

Чистый притокЦена ADIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M6,88
2026-08-09$0,00 M6,89
2026-08-08-$0,04 M6,88
2026-08-07$0,01 M6,88
2026-08-06$0,00 M6,88

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ADI

Торгуйте ADI (ADI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ADI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ADI/USDT
$6,8875
$6,8875$6,8875
-0,05%
83.15K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ADI в USD

Сумма

ADI
ADI
USD
USD

1 ADI = 6,8875 USD

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