Технический анализ The AI Prophecy (ACT) за сегодня Страница анализа The AI Prophecy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ACT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The AI Prophecy ниже. Регистрация

Изменение цены The AI Prophecy (ACT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,012783 -- +49,38% +37,88% -18,84%

Технические индикаторы The AI Prophecy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The AI Prophecy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 12 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 0 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,012915 0,012866 R2 0,012866 0,012809 R1 0,012767 0,012774 PP 0,012718 0,012718 S1 0,012619 0,012661 S2 0,01257 0,012626 S3 0,012471 0,01257

Рыночные сигналы The AI Prophecy Текущий чистый объем открытых ордеров 0,72M $13,83 M $13,11 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,59 M 3-дневные активные продажи $0,60 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $1,49 M 7-дневные активные продажи $1,47 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The AI Prophecy Чистый приток Цена ACTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,17 M 0,01 2026-08-09 -$0,11 M 0,01 2026-08-08 -$0,08 M 0,01 2026-08-07 -$0,33 M 0,01 2026-08-06 $0,38 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The AI Prophecy (ACT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The AI Prophecy в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ACT / USDT $0,012783 $0,012783 $0,012783 +26,48% 10.62M (USDT) Торговля ACT / USDC $0,012763 $0,012763 $0,012763 +26,46% 5.26M (USDT) Торговля