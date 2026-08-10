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Технический анализ The AI Prophecy (ACT) за сегодня

Технический анализ The AI Prophecy (ACT) за сегодня

Страница анализа The AI Prophecy предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ACT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The AI Prophecy ниже.

Изменение цены The AI Prophecy (ACT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,012783--+49,38%+37,88%-18,84%
Узнайте больше о цене The AI Prophecy

Технические индикаторы The AI Prophecy

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The AI Prophecy на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 1
Покупка 12
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,012915
0,012866
R2
0,012866
0,012809
R1
0,012767
0,012774
PP
0,012718
0,012718
S1
0,012619
0,012661
S2
0,01257
0,012626
S3
0,012471
0,01257

Рыночные сигналы The AI Prophecy

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,72M
$13,83 M
$13,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,59 M
3-дневные активные продажи
$0,60 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$1,49 M
7-дневные активные продажи
$1,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The AI Prophecy

Чистый притокЦена ACTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,17 M0,01
2026-08-09-$0,11 M0,01
2026-08-08-$0,08 M0,01
2026-08-07-$0,33 M0,01
2026-08-06$0,38 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о The AI Prophecy

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACT/USDT
$0,012783
$0,012783$0,012783
+26,48%
10.62M (USDT)
ACT/USDC
$0,012763
$0,012763$0,012763
+26,46%
5.26M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ACT в USD

Сумма

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0,012783 USD

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