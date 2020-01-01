Токеномика Academic Labs (AAX)

Токеномика Academic Labs (AAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Academic Labs (AAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Academic Labs (AAX)

Academic Labs – это экосистема EduFi, которая повышает уровень персонализации и ответственности при обмене знаниями и навыками. Проект фокусируется на использовании социальных и игровых элементов образования для расширения возможностей учащихся и преподавателей и стимулирования совместного роста.

Официальный сайт:
https://acad.live
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/8W3DbYbLY1zWXm6YDqfPYFpyKsjytD5vhhPN2AyNVdM9

Токеномика и анализ цен Academic Labs (AAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Academic Labs (AAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,28M
$ 1,28M$ 1,28M
Исторический максимум:
$ 0,00213
$ 0,00213$ 0,00213
Исторический минимум:
$ 0,000276060682752452
$ 0,000276060682752452$ 0,000276060682752452
Текущая цена:
$ 0,0002564
$ 0,0002564$ 0,0002564

Токеномика Academic Labs (AAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Academic Labs (AAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAX, изучите текущую цену AAX!

Как купить AAX

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История цены Academic Labs (AAX)

Анализ истории цены AAX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.