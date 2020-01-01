Токеномика Academic Labs (AAX) Откройте для себя ключевую информацию о Academic Labs (AAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Academic Labs (AAX) Academic Labs – это экосистема EduFi, которая повышает уровень персонализации и ответственности при обмене знаниями и навыками. Проект фокусируется на использовании социальных и игровых элементов образования для расширения возможностей учащихся и преподавателей и стимулирования совместного роста. Официальный сайт: https://acad.live Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8W3DbYbLY1zWXm6YDqfPYFpyKsjytD5vhhPN2AyNVdM9 Купить AAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Academic Labs (AAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Academic Labs (AAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Исторический максимум: $ 0,00213 $ 0,00213 $ 0,00213 Исторический минимум: $ 0,000276060682752452 $ 0,000276060682752452 $ 0,000276060682752452 Текущая цена: $ 0,0002564 $ 0,0002564 $ 0,0002564 Узнайте больше о цене Academic Labs (AAX)

Токеномика Academic Labs (AAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Academic Labs (AAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAX, изучите текущую цену AAX!

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