Токеномика AAA Cat (AAACAT) Откройте для себя ключевую информацию о AAA Cat (AAACAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AAA Cat (AAACAT) aaa cat – это мемкоин в сети Sui. Официальный сайт: https://aaacatsui.com/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Купить AAACAT сейчас!

Токеномика и анализ цен AAA Cat (AAACAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AAA Cat (AAACAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 941,20K $ 941,20K $ 941,20K Исторический максимум: $ 0,00399 $ 0,00399 $ 0,00399 Исторический минимум: $ 0,000055807348677511 $ 0,000055807348677511 $ 0,000055807348677511 Текущая цена: $ 0,00009412 $ 0,00009412 $ 0,00009412 Узнайте больше о цене AAA Cat (AAACAT)

Токеномика AAA Cat (AAACAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AAA Cat (AAACAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAACAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAACAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAACAT, изучите текущую цену AAACAT!

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