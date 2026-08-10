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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по A, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по A, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ A (A) за сегодня

Технический анализ A (A) за сегодня

Страница анализа A предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике A, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе A ниже.

Изменение цены A (A)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06475--+2,72%-15,29%-32,05%
Узнайте больше о цене A

Технические индикаторы A

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот A на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06469
0,06468
R2
0,06468
0,06468
R1
0,06468
0,06468
PP
0,06467
0,06467
S1
0,06467
0,06467
S2
0,06466
0,06467
S3
0,06466
0,06466

Рыночные сигналы A

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,49 M
$1,52 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала A

Чистый притокЦена AUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,06
2026-08-09$0,04 M0,06
2026-08-08-$0,01 M0,07
2026-08-07$0,02 M0,06
2026-08-06$0,01 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о A

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
A/USDT
$0,06475
$0,06475$0,06475
-0,12%
935.63K (USDT)
A/BTC
$0,0000009914
$0,0000009914$0,0000009914
-0,21%
133.29K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор A в USD

Сумма

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USD

1 A = 0,06475 USD

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