Технический анализ 4 (4) за сегодня
Изменение цены 4 (4)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,011878
|--
|+24,22%
|+35,03%
|-6,32%
Технические индикаторы 4
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот 4 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 0
|Покупка 12
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 1
|Покупка 3
Рыночные сигналы 4
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала 4
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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