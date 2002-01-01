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Технический анализ 4 (4) за сегодня

Технический анализ 4 (4) за сегодня

Страница анализа 4 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике 4, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе 4 ниже.

Изменение цены 4 (4)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,011878--+24,22%+35,03%-6,32%
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Технические индикаторы 4

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот 4 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 10
Нейтрально 1
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01191
0,01188
R2
0,01188
0,01186
R1
0,01186
0,01185
PP
0,01183
0,01183
S1
0,01181
0,01181
S2
0,01178
0,0118
S3
0,01176
0,01178

Рыночные сигналы 4

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,03M
$1,57 M
$1,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$1,81 M
3-дневные активные продажи
$1,82 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$2,65 M
7-дневные активные продажи
$2,66 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала 4

Чистый притокЦена 4USDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
4/USDT
$0,011878
$0,011878$0,011878
-5,17%
41.70M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор 4 в USD

Сумма

4
4
USD
USD

1 4 = 0,011878 USD

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