Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DoubleZero, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DoubleZero, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о 2Z

Информация о цене 2Z

Что такое 2Z

Whitepaper 2Z

Официальный сайт 2Z

Токеномика 2Z

Прогноз цен 2Z

История 2Z

Руководство по покупке 2Z

Конвертер валют 2Z в фиат

2Z на споте

Фьючерсы 2Z USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ DoubleZero (2Z) за сегодня

Технический анализ DoubleZero (2Z) за сегодня

Страница анализа DoubleZero предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике 2Z, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DoubleZero ниже.

Изменение цены DoubleZero (2Z)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05536--+1,72%-22,33%-46,80%
Узнайте больше о цене DoubleZero

Технические индикаторы DoubleZero

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DoubleZero на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05529
0,05526
R2
0,05526
0,05524
R1
0,05524
0,05523
PP
0,05521
0,05521
S1
0,05519
0,05519
S2
0,05516
0,05518
S3
0,05514
0,05516

Рыночные сигналы DoubleZero

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,05M
$2,22 M
$2,16 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DoubleZero

Чистый притокЦена 2ZUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,06
2026-08-09$0,00 M0,06
2026-08-08$0,06 M0,06
2026-08-07$0,06 M0,06
2026-08-06$0,06 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о DoubleZero

Торгуйте DoubleZero (2Z) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DoubleZero в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
2Z/USDT
$0,05536
$0,05536$0,05536
-1,68%
1.02M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор 2Z в USD

Сумма

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0,05536 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.