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Цена 1INCH yVault (YV1INCH)

USD

График цены 1INCH yVault (YV1INCH) в реальном времени

$0.347308
$0.347308$0.347308
-6.50%(1D)

Цена 1INCH yVault (YV1INCH) сегодня

Текущая цена 1INCH yVault (YV1INCH) сегодня составляет 0.347308 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена YV1INCH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка 1INCH yVault:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены 1INCH yVault в течение дня составляет -6.53%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели 1INCH yVault (YV1INCH) - USD

За сегодня изменение цены 1INCH yVault на USD составило $ -0.0244089511368519.
За последние 30 дней изменение цены 1INCH yVault на USD составило $ -0.0655245165.
За последние 60 дней изменение цены 1INCH yVault на USD составило $ -0.0491177560.
За последние 90 дней изменение цены 1INCH yVault на USD составило $ +0.0552973189096041.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0244089511368519-6.53%
30 дней$ -0.0655245165-18.86%
60 дней$ -0.0491177560-14.14%
90 дней$ +0.0552973189096041+18.94%

Анализ цен 1INCH yVault (YV1INCH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен 1INCH yVault: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.348191
$ 0.348191$ 0.348191

$ 0.373566
$ 0.373566$ 0.373566

$ 0.746273
$ 0.746273$ 0.746273

-0.22%

-6.53%

-16.53%

Рыночная информация 1INCH yVault (YV1INCH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Источник 1INCH yVault (YV1INCH)

Официальный веб-сайт

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YV1INCH на местную валюту

1 YV1INCH к AUD
A$0.55221972
1 YV1INCH к GBP
0.28131948
1 YV1INCH к EUR
0.33341568
1 YV1INCH к USD
$0.347308
1 YV1INCH к MYR
RM1.54204752
1 YV1INCH к TRY
12.3815302
1 YV1INCH к JPY
¥54.29813272
1 YV1INCH к RUB
34.470319
1 YV1INCH к INR
30.03172276
1 YV1INCH к IDR
Rp5,601.74115124
1 YV1INCH к PHP
20.35919496
1 YV1INCH к EGP
￡E.17.47306548
1 YV1INCH к BRL
R$2.06300952
1 YV1INCH к CAD
C$0.49665044
1 YV1INCH к BDT
42.35768368
1 YV1INCH к NGN
540.97736004
1 YV1INCH к UAH
14.586936
1 YV1INCH к VES
Bs19.10194
1 YV1INCH к PKR
Rs96.82252424
1 YV1INCH к KZT
180.9821988
1 YV1INCH к THB
฿11.76332196
1 YV1INCH к TWD
NT$11.37086392
1 YV1INCH к CHF
Fr0.3125772
1 YV1INCH к HKD
HK$2.70205624
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