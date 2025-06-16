Цена 1Hive Water (WATER)
Текущая цена 1Hive Water (WATER) сегодня составляет 0.079222 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WATER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка 1Hive Water:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 343.71 USD
- Изменение цены 1Hive Water в течение дня составляет +2.84%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены 1Hive Water на USD составило $ +0.00218859.
За последние 30 дней изменение цены 1Hive Water на USD составило $ -0.0092795580.
За последние 60 дней изменение цены 1Hive Water на USD составило $ +0.0089357266.
За последние 90 дней изменение цены 1Hive Water на USD составило $ -0.0047155522825494.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00218859
|+2.84%
|30 дней
|$ -0.0092795580
|-11.71%
|60 дней
|$ +0.0089357266
|+11.28%
|90 дней
|$ -0.0047155522825494
|-5.61%
Ознакомьтесь с последним анализом цен 1Hive Water: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.35%
+2.84%
-3.47%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
A shared liquidity token on Gnosis Chain that provides liquidity for the tokens it's paired with and acts as an index token for those projects as well. Currently on Honeyswap and supporting 1Hive ($HNY), Token Engineering Commons ($TEC), BrightID ($BRIGHT), Giveth ($GIV), Shapeshift ($FOX), and Opolis ($WORK).
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€0.06813092
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RM0.33590128
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￡E.3.9809055
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₦122.44473098
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