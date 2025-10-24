Текущая цена 1 dog can change your life сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены 1DOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 1DOG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена 1 dog can change your life сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены 1DOG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 1DOG прямо сейчас на MEXC.

Цена 1 dog can change your life (1DOG)

Текущая цена 1 1DOG в USD:

--
----
+9,00%1D
График цены 1 dog can change your life (1DOG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:45:20 (UTC+8)

Информация о ценах 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5,98%

+9,01%

+0,38%

+0,38%

Текущая цена 1 dog can change your life (1DOG) составляет --. За последние 24 часа 1DOG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 1DOG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, 1DOG изменился на -5,98% за последний час, на +9,01% за 24 часа и на +0,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация 1 dog can change your life (1DOG)

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

--
----

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

996,58M
996,58M 996,58M

996 575 768,374284
996 575 768,374284 996 575 768,374284

Текущая рыночная капитализация 1 dog can change your life составляет $ 10,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 1DOG составляет 996,58M, а общее предложение – 996575768.374284. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,26K.

История цен 1 dog can change your life (1DOG) в USD

За сегодня изменение цены 1 dog can change your life на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 1 dog can change your life на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 1 dog can change your life на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 1 dog can change your life на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,01%
30 дней$ 0-53,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник 1 dog can change your life (1DOG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены 1 dog can change your life (USD)

Сколько будет стоить 1 dog can change your life (1DOG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 1 dog can change your life (1DOG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 1 dog can change your life.

Проверьте прогноз цены 1 dog can change your life!

1DOG на местную валюту

Токеномика 1 dog can change your life (1DOG)

Понимание токеномики 1 dog can change your life (1DOG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1DOG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 1 dog can change your life (1DOG)

Сколько стоит 1 dog can change your life (1DOG) на сегодня?
Актуальная цена 1DOG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 1DOG в USD?
Текущая цена 1DOG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация 1 dog can change your life?
Рыночная капитализация 1DOG составляет $ 10,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 1DOG?
Циркулирующее предложение 1DOG составляет 996,58M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 1DOG?
1DOG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена 1DOG за все время (ATL)?
1DOG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов 1DOG?
Объем торгов за последние 24 часа для 1DOG составляет -- USD.
Вырастет ли 1DOG в цене в этом году?
1DOG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1DOG для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

