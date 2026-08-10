Сегодняшняя цена 1 community can change your life

Текущая цена 1 community can change your life (COMMUNITY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COMMUNITY на USD составляет $ 0 за COMMUNITY.

На данный момент 1 community can change your life занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 35 240, при оборотном предложении 912,59M COMMUNITY. В течение последних 24 часов, COMMUNITY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COMMUNITY изменился на -0,07% за последний час и на +1,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 1 community can change your life (COMMUNITY)

Рыночная капитализация $ 35,24K$ 35,24K $ 35,24K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 35,24K$ 35,24K $ 35,24K Оборотное предложение 912,59M 912,59M 912,59M Общее предложение 912 586 432,31461 912 586 432,31461 912 586 432,31461

Текущая рыночная капитализация 1 community can change your life составляет $ 35,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COMMUNITY составляет 912,59M, а общее предложение – 912586432.31461. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,24K.