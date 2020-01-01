Токеномика 0xPrivacy (0XP)

Токеномика 0xPrivacy (0XP)

Откройте для себя ключевую информацию о 0xPrivacy (0XP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

Официальный сайт:
https://0xprivacy.network/

Токеномика и анализ цен 0xPrivacy (0XP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0xPrivacy (0XP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,83K
$ 7,83K$ 7,83K
Общее предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
Оборотное предложение:
$ 120,00M
$ 120,00M$ 120,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,83K
$ 7,83K$ 7,83K
Исторический максимум:
$ 0,00394401
$ 0,00394401$ 0,00394401
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика 0xPrivacy (0XP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 0xPrivacy (0XP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 0XP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 0XP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 0XP, изучите текущую цену 0XP!

Прогноз цены 0XP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.