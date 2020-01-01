Токеномика 0xPrivacy (0XP) Откройте для себя ключевую информацию о 0xPrivacy (0XP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 0xPrivacy (0XP) 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Официальный сайт: https://0xprivacy.network/ Купить 0XP сейчас!

Токеномика и анализ цен 0xPrivacy (0XP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0xPrivacy (0XP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,83K $ 7,83K $ 7,83K Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,83K $ 7,83K $ 7,83K Исторический максимум: $ 0,00394401 $ 0,00394401 $ 0,00394401 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене 0xPrivacy (0XP)

Токеномика 0xPrivacy (0XP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0xPrivacy (0XP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 0XP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 0XP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 0XP, изучите текущую цену 0XP!

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