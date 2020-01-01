Токеномика 0 Knowledge Network (0KN) Откройте для себя ключевую информацию о 0 Knowledge Network (0KN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 0 Knowledge Network (0KN) What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined Официальный сайт: https://0kn.io Whitepaper: https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/ Купить 0KN сейчас!

Токеномика и анализ цен 0 Knowledge Network (0KN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0 Knowledge Network (0KN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,58K $ 32,58K $ 32,58K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 7,99B $ 7,99B $ 7,99B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,78K $ 40,78K $ 40,78K Исторический максимум: $ 0,00319787 $ 0,00319787 $ 0,00319787 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене 0 Knowledge Network (0KN)

Токеномика 0 Knowledge Network (0KN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 0 Knowledge Network (0KN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 0KN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 0KN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 0KN, изучите текущую цену 0KN!

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