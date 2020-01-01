Токеномика 0 Knowledge Network (0KN)

Токеномика 0 Knowledge Network (0KN)

Откройте для себя ключевую информацию о 0 Knowledge Network (0KN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 0 Knowledge Network (0KN)

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.

0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis.

Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork

What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions

How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH

Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Официальный сайт:
https://0kn.io
Whitepaper:
https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/

Токеномика и анализ цен 0 Knowledge Network (0KN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 0 Knowledge Network (0KN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 32,58K
$ 32,58K$ 32,58K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 7,99B
$ 7,99B$ 7,99B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 40,78K
$ 40,78K$ 40,78K
Исторический максимум:
$ 0,00319787
$ 0,00319787$ 0,00319787
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика 0 Knowledge Network (0KN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 0 Knowledge Network (0KN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 0KN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 0KN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 0KN, изучите текущую цену 0KN!

Прогноз цены 0KN

Хотите узнать, куда может двигаться 0KN? Наша страница прогноза цены 0KN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.