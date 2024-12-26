Цена 0 Knowledge Network (0KN)
Текущая цена 0 Knowledge Network (0KN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.36M USD. Цена 0KN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка 0 Knowledge Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 36.63K USD
- Изменение цены 0 Knowledge Network в течение дня составляет +8.66%
- Оборотное предложение составляет 7.99B USD
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За сегодня изменение цены 0 Knowledge Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 0 Knowledge Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 0 Knowledge Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 0 Knowledge Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+8.66%
|30 дней
|$ 0
|+39.11%
|60 дней
|$ 0
|+45.19%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен 0 Knowledge Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.32%
+8.66%
+9.91%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined
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