Сегодняшняя цена All on Binance

Текущая цена All on Binance (币有) сегодня составляет ₽ 0,012582 с изменением 3,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 币有 на RUB составляет ₽ 0,012582 за 币有.

На данный момент All on Binance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 币有. В течение последних 24 часов, 币有 торговался в диапазоне от ₽ 0,010777 (минимум) до ₽ 0,013803 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 币有 изменился на +5,00% за последний час и на +529,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,13K.

Рыночная информация All on Binance (币有)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 54,13K₽ 54,13K ₽ 54,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 12,58M₽ 12,58M ₽ 12,58M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация All on Binance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,13K. Циркулируещее обращение 币有 составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12,58M.