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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Binance Life, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Binance Life, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Binance Life (币安人生) за сегодня

Технический анализ Binance Life (币安人生) за сегодня

Страница анализа Binance Life предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике 币安人生, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Binance Life ниже.

Изменение цены Binance Life (币安人生)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,52402---4,70%-22,45%+38,14%
Узнайте больше о цене Binance Life

Поток капитала Binance Life

Чистый притокЦена 币安人生USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,52
2026-08-09-$0,14 M0,52
2026-08-08-$0,03 M0,53
2026-08-07-$0,04 M0,53
2026-08-06$0,11 M0,54

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
币安人生/USDT
$0,52402
$0,52402$0,52402
+0,80%
104.52K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор 币安人生 в USD

Сумма

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0,52402 USD

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