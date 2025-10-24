Согласно вашему прогнозу, Worthless потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,039361.

Согласно вашему прогнозу, Worthless потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,041329.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена WORTHLESS составляет $ 0,043395 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена WORTHLESS в 2028 году составит $ 0,045565 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WORTHLESS в 2029 году составит $ 0,047843 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WORTHLESS в 2030 году составит $ 0,050236 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Worthless потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,081829.

В 2050 году цена Worthless потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,133291.