Историческая цена Token Name Service

Согласно последним данным на странице текущей цены Token Name Service, текущая цена Token Name Service составляет 0.01025538USD. Оборотное предложение Token Name Service(TKN) составляет 0.00 TKN , что дает ему рыночную капитализацию в 0.00$.

Период Изменение(%) Изменение(USD) Максимум Минимум 24 часа -6.68% $ -0.000735 $ 0.011090 $ 0.010190

7 дней -5.21% $ -0.000535 $ 0.016405 $ 0.010190

30 дней -38.84% $ -0.003983 $ 0.016405 $ 0.010190