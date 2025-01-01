Прогнозы цен на криптовалюты | Биржа MEXC

Изучите текущие прогнозы цен на криптовалюты для таких популярных криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP и Litecoin. Ознакомьтесь с нашими прогнозами цен на криптовалюты, чтобы получить ценные сведения о будущих рыночных тенденциях.

MEXC предоставляет актуальные данные о прогнозах цен, объединяя историческую динамику, рыночные настроения и ключевые метрики, такие как рыночная капитализация и объем торгов. Получите четкое представление о том, как криптосообщество оценивает будущее токена. MEXC — ваш самый легкий путь к криптовалюте. Исследуйте его прямо сейчас.

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WSTETH
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WEETH
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OUSG
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THETA
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WOULD
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USDS
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HYPE
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PRIME
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AXL
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LSETH
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BERASTONE
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PTGC
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AKT
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USDD
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MSOL
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USDB
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SUSDS
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SFRXETH
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VRSC
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RSETH
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FRAX
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FRXETH
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ETHX
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EZETH
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ETHDYDX
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OHM
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USDE
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YAYSTONE
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JUPSOL
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CBETH
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SOLVBTC
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SUPER
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BRETT
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BNSOL
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USYC
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WBNB
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OSETH
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RETH
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AB
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USDY
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PYUSD
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TBTC
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CLBTC
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METH
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CBBTC
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USR
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GLM
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BUIDL
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MATIC
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WETH
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CMETH
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CWBTC
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GT
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AIOZ
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QAI
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GAMA
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REG
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ANT
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MWC
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BMX
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ETH+
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XNO
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USDZ
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STBTC
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RLB
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XEM
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IAG
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RLUSD
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STRAX
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WAVAX
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UNX
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BBSOL
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AMPL
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LSK
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OI
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NXM
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POLY
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USDA
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GHO
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POWR
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AUDIO
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DGB
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NKYC
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CFG
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TETH
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HT
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CGETH.HASHKEY
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POLYX
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ICX
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WBETH
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EURC
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STEAKUSDC
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AGETH
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AMAPT
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DESO
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LCX
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GPRO
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UXP
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XYO
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SAVAX
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GAL
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SDEUSD
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SSOL
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DAR
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BTSE
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KOGE
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BZR
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WSTUSR
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DEUSD
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CETH
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KUB
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KAU
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ABTC
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T99
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USDX
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SILO
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FIUSD
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TRB
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FBTC
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H2O
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PUNDIX
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PURR
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HDX
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FLIP
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FRXUSD
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QANX
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KEEP
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LUSD
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SHDW
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BUSD
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SBTC
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CTSI
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CRVUSD
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BTG
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COCO
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WZRD
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XMW
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WATC
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DOLA
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