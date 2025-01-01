Прогнозы цен на криптовалюты | Биржа MEXC

Изучите текущие прогнозы цен на криптовалюты для таких популярных криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP и Litecoin. Ознакомьтесь с нашими прогнозами цен на криптовалюты, чтобы получить ценные сведения о будущих рыночных тенденциях.

MEXC предоставляет актуальные данные о прогнозах цен, объединяя историческую динамику, рыночные настроения и ключевые метрики, такие как рыночная капитализация и объем торгов. Получите четкое представление о том, как криптосообщество оценивает будущее токена. MEXC — ваш самый легкий путь к криптовалюте. Исследуйте его прямо сейчас.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1
INSURANCE
2
OM
3
SWETH
4
SUPEROETHB
5
WSTETH
6
WEETH
7
OUSG
8
USD0
9
THETA
10
WOULD
11
USDS
12
HYPE
13
PRIME
14
AXL
15
LSETH
16
BERASTONE
17
PTGC
18
AKT
19
USDD
20
MSOL
21
USDB
22
SUSDS
23
VRSC
24
RSETH
25
FRAX
26
FRXETH
27
ETHX
28
EZETH
29
ETHDYDX
30
OHM
31
USDE
32
JUPSOL
33
CBETH
34
SOLVBTC
35
SUPER
36
BRETT
37
BNSOL
38
USYC
39
WBNB
40
OSETH
41
RETH
42
AB
43
USDY
44
PYUSD
45
TBTC
46
CLBTC
47
METH
48
CBBTC
49
USR
50
GLM
51
BUIDL
52
MATIC
53
WETH
54
CMETH
55
CWBTC
56
GT
57
AIOZ
58
PUMPBTC
59
QAI
60
BORG
61
GAMA
62
REG
63
ANT
64
MWC
65
BMX
66
ETH+
67
XNO
68
USDZ
69
STBTC
70
RLB
71
EURS
72
XEM
73
IAG
74
RLUSD
75
STRAX
76
TRB
77
WAVAX
78
ABT
79
BBSOL
80
AMPL
81
LSK
82
OI
83
NXM
84
USDA
85
SFRXETH
86
GHO
87
POWR
88
AUDIO
89
DGB
90
NKYC
91
KAG
92
CFG
93
TETH
94
HT
95
CET
96
ORBS
97
OETH
98
QGOLD
99
CGETH.HASHKEY
100
POLYX
101
ICX
102
WBETH
103
ECOIN
104
RLP
105
CVC
106
EURC
107
AGIX
108
BAND
109
GMT
110
$FARTBOY
111
AGETH
112
MMX
113
AMAPT
114
DESO
115
LCX
116
GPRO
117
UXP
118
XYO
119
SAVAX
120
GAL
121
SDEUSD
122
SSOL
123
DAR
124
BTSE
125
KOGE
126
BZR
127
WSTUSR
128
DEUSD
129
CETH
130
$RCGE
131
VVS
132
KUB
133
KAU
134
ABTC
135
T99
136
USUALX
137
USDX
138
SUSDA
139
PZETH
140
TEMPLE
141
LON
142
TRUMATIC
143
UNIETH
144
MOR
145
NEURAL
146
MTL
147
HFUN
148
WPOL
149
FIUSD
150
MNDE
151
FBTC
152
CX
153
HUNT
154
UNX
155
B2M
156
H2O
157
PUNDIX
158
GUSD
159
RSC
160
DENT
161
TRUAPT
162
PCI
163
PUFF
164
METFI
165
PURR
166
OCEAN
167
M87
168
FLIP
169
BWB
170
QANX
171
SURE
172
KEEP
173
LUSD
174
REQ
175
EZSOL
176
BINK
177
SLND
178
PEAS
179
BUSD
180
SBTC
181
CTSI
182
STEAKUSDC
183
CRVUSD
184
BTG
185
QUIL
186
COCO
187
WZRD
188
XMW
189
USDT0
190
WATC
191
BERAETH
192
USDL
193
DOLA
194
USDG
195
WXRP
196
MED
197
VCNT
198
SFRAX
199
MPL
200
CORGIAI
201
ARDR
202
SHFL
203
DIA
204
USN
205
EURCV
206
DEXT
207
AQT
208
SB
209
BIM
210
BTU
211
BMEX
212
ULT
213
ICE
214
UOS
215
NFTX
216
$ADS
217
ANKRETH
218
BENJI
219
WCFG
220
KRD
221
EDGE
222
VERTAI
223
ORN
224
MOC
225
ZTK
226
LAINESOL
227
SERV
228
LIT
229
WAN
230
SILO
231
DAKU
232
𝜫
233
XSGD
234
REUSDC
235
GRS
236
BOUNTY
237
TREE
238
DG
239
CUSDC
240
SAAS
241
LTO
242
SOC
243
ELA
244
HDX
245
$GROK
246
BEAR
247
OX OLD
248
LISUSD
249
CRE
250
MRB
251
KYSOL
252
SN
253
TT
254
CUDOS
255
CXO
256
SHDW
257
EKUBO
258
TDROP
259
PALM
260
STEP
261
IMO
262
DRV
263
JETT
264
META
265
KIP
266
USD3
267
STTON
268
VARA
269
DXI
270
COL
271
MGP
272
ZEDXION
273
BOLD
274
MATICX
275
XTUSD
276
CDAI
277
RAIL
278
AHT
279
AXGT
280
ALCX
281
HBD
282
GGP
283
VITA
284
NATI
285
CUSD
286
KMD
287
AQUA
288
FCT
289
ALOT
290
RUSD
291
HAIR
292
POINT
293
STMX
294
ATA
295
TKP
296
SRX
297
SDT
298
CTX
299
ARENA
300
SUSD
301
USC
302
HANU
303
MOXIE
304
BLD
305
SFLR
306
LVLUSD
307
ASD
308
STDYDX
309
10SET
310
IDIA
311
OMIKAMI
312
$NUMBER
313
XDATA
314
STATOM
315
EMP
316
PIXL
317
TRUNEAR
318
RBTC
319
BTCPX
320
SSUI
321
COS
322
BFG
323
GYD
324
ADCO
325
AURABAL
326
TORUS
327
PLXY
328
B3TR
329
DATA
330
ECOX
331
METH
332
POLY
333
UM
334
DRGN
335
RIFT
336
META
337
LEASH
338
FOXY
339
BNKR
340
ADX
341
SPECTRE
342
HENLO
343
CACAO
344
JKL
345
IDRT
346
MPT
347
SPECTRA
348
BIFI
349
SKEY
350
SCRVUSD
351
DIMO
352
FRXUSD
353
MCADE
354
DEXNET
355
OHO
356
ANT
357
MIMATIC
358
GS
359
ALB
360
LOOPIN
361
$MYRO
362
PURPE
363
EUSD
364
FRONT
365
OXA
366
ASF
367
FTD
368
EURT
369
VRO
370
MOOX
371
LCT
372
MDT
373
RBN
374
DNT
375
MNGO
376
AVT
377
EURA
378
XPRT
379
XBG
380
ZUSD
381
ORA
382
LIQD
383
GXC
384
CONAN
385
STSOL
386
CBAT
387
PINKSALE
388
CVR
389
CRT
390
LBT
391
PLAY
392
BIG
393
AKI
394
MERC
395
FPIS
396
OBSR
397
BNBX
398
IOT
399
GST-SOL
400
ECET
401
THOR
402
SFTMX
403
VLX
404
FLEXUSD
405
SWBTC
406
GXA
407
BTR
408
LOCKIN
409
SETH2
410
MANDY
411
FPIBANK
412
MIX
413
ENQ
414
BRBTC
415
NVL
416
SYMM
417
STON
418
XRETH
419
ZKCRO
420
USSI
421
XCM
422
STRONGSOL
423
EPENDLE
424
QASH
425
KYVE
426
TERA
427
FOOM
428
BOBAOPPA
429
NACHO
430
WSTEAMX
431
STTAO
432
$DOGEAI
433
PIRATE
434
FLEX
435
LWA
436
USX
437
DPI
438
JMPT
439
GOG
440
CAST
441
WEMIX$
442
UTON
443
PINTO
444
BMX
445
KING
446
PTU
447
BOMB
448
QTCON
449
MNEE
450
LM
451
BSDETH
452
ZCHF
453
GOLDAO
454
GATSBY
455
YUSD
456
AUSD
457
ZKML
458
KONET
459
CHAMP
460
CAH
461
$MICHI
462
TOPIA
463
FIDU
464
HAWK
465
REE
466
GALEON
467
YLAY
468
BURN
469
SWPX
470
SCS
471
TYBG
472
ALUSD
473
KNDX
474
GGAVAX
475
DLC
476
TROY
477
WRX
478
ARMA
479
MVC
480
GUD
481
JUV
482
CGO
483
OWN
484
JNFTC
485
WAMPL
486
KWEEN
487
XCP
488
USDX
489
PLU
490
SHADOW
491
FUL
492
JEFF
493
$CATBAL
494
VSTR
495
SWORLD
496
MTLX
497
PRIMATE
498
SAITO
499
AI9000
500
PDT
501
FASTUSD
502
$AIGG
503
INCO
504
$BEAR
505
RYU
506
GYEN
507
AIUS
508
VIB
509
WUSDM
510
PNP
511
AXEL
512
SDAO
513
GAL
514
MOD
515
DMC
516
DEGENAI
517
TXAU
518
ETHIX
519
PINO
520
YNETH
521
XOT
522
TALOS
523
AURY
524
THALES
525
BCD
526
WCGUSD
527
ARIA20
528
ASR
529
DVPN
530
MNW
531
EDWIN
532
MINI
533
VAPOR
534
ADP
535
PUNK
536
PANDORA
537
EBET
538
EPIC
539
HUBSOL
540
WMNT
541
$KOKU
542
ATM
543
PLI
544
RCH
545
FIRE
546
STFLOW
547
JUICY
548
NOCHILL
549
BREED
550
HSUITE
551
SWISE
552
DOGI
553
POLA
554
CUSDO
555
STARDOGE
556
SFG
557
PHAR
558
SLVLUSD
559
MXC
560
GLC
561
BTCP
562
USDR
563
BEETS
564
WIFI
565
SINGULARRY
566
FLY
567
SHRAP
568
XBT
569
VNO
570
DATOM
571
EFI
572
WTN
573
DEL
574
PARTY
575
PLSR
576
HIGHER
577
TONIC
578
SIPHER
579
SCHIZO
580
MUSE
581
DKP
582
OUSD
583
LMEOW
584
XSUSHI
585
SLT
586
TOBY
587
TAROT
588
SSLX
589
EVA
590
CRASHOUT
591
WIGO
592
ORE
593
VCHF
594
OS
595
AVUSD
596
EXTRA
597
SBD
598
$SIR
599
FURM
600
LIMBO
601
ASTRO
602
TAG
603
SOLID
604
LTAI
605
MBS
606
SNFTS
607
DIGITS
608
RENEC
609
COT
610
WHINE
611
ROA
612
POZO
613
EMAID
614
GDP
615
BAMBOO
616
PKOIN
617
ZNN
618
TONY
619
WFI
620
00
621
BCN
622
RE7WETH
623
888
624
BOA
625
BUBBLES
626
LOAN
627
SHI
628
UNCX
629
USDQ
630
DERO
631
TSOTCHKE
632
SUEDE
633
AVINOC
634
AVIA
635
NEURON
636
BRO
637
AGENT
638
DIVER
639
$MICRO
640
OXEN
641
JESUS
642
MEY
643
$URO
644
1GUY
645
STOSMO
646
TIG
647
KDX
648
BOZO
649
EEFI
650
CHAD
651
BBC
652
OPSEC
653
$RIF
654
CUNI
655
MNTA
656
GOVAI
657
FLUXB
658
WISE
659
DG
660
RENBTC
661
662
OXY
663
ETUS
664
AVI
665
PATRIOT
666
CFGI
667
DHT
668
IVT
669
SHD
670
LUSH
671
KOLIN
672
WIKEN
673
MEED
674
PTS
675
CHOMP
676
$SMH
677
BMC
678
AION
679
XRT
680
NFTXBT
681
BNUSD
682
WINNIE
683
SNPAD
684
BEEPER
685
CEUR
686
DIVI
687
TVK
688
NYX
689
$KEKEC
690
ICETH
691
FXN
692
LAUNCH
693
GRND
694
STRP
695
BTC2X-FLI
696
LIT
697
HBTC
698
DMD
699
TYPUS
700
SOLNIC
701
SPURS
702
KOMPETE
703
CYG
704
CUBE
705
GOAL
706
$NAP
707
O
708
KNCL
709
DUA
710
THT
711
RAMON
712
B4FWX
713
LEA
714
LYNK
715
AWR
716
PRE
717
MYT
718
IBEX
719
BRUSH
720
USDH
721
HMX
722
BIDZ
723
BEETS
724
AAX
725
KIZUNA
726
SWITCH
727
REP
728
NEXT
729
DICKBUTT
730
LEDGER
731
Q*
732
OCTO
733
EUSD
734
TALK
735
SLOTH
736
HUSD
737
QMV
738
FEI
739
DOJO
740
NBLU
741
ICBX
742
SIS
743
HERA
744
WAAC
745
VALOR
746
MZR
747
LAKE
748
CROID
749
DOME
750
BUT
751
GOOFY
752
PZM
753
SPE
754
NILE
755
REGEN
756
CAPS
757
UW3S
758
SOFI
759
RUSSELL
760
NATIVE
761
AUDIT
762
PREMIA
763
ASK
764
GRIN
765
LMR
766
SCFX
767
LQNA
768
Y2K
769
KEY
770
MEUSD
771
7007
772
QUEEN2
773
BIB
774
NEX
775
VAL
776
WOW
777
HXRO
778
SG
779
ASCAKE
780
DOGC
781
HEHE
782
SATORI
783
STOP
784
VELAI
785
SAVUSD
786
KAN
787
$SYMP
788
CHAIN
789
CREDI
790
HERB
791
DKING
792
NSTR
793
AMETA
794
VITARNA
795
VERSE
796
FJO
797
VY
798
HOGE
799
ICHI
800
POOL
801
YOU
802
GOD
803
BBONK