Прогнозы цен на криптовалюты | Биржа MEXC

Изучите текущие прогнозы цен на криптовалюты для таких популярных криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, XRP и Litecoin. Ознакомьтесь с нашими прогнозами цен на криптовалюты, чтобы получить ценные сведения о будущих рыночных тенденциях.

MEXC предоставляет актуальные данные о прогнозах цен, объединяя историческую динамику, рыночные настроения и ключевые метрики, такие как рыночная капитализация и объем торгов. Получите четкое представление о том, как криптосообщество оценивает будущее токена. MEXC — ваш самый легкий путь к криптовалюте. Исследуйте его прямо сейчас.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1
NFTAI
2
DTVC
3
The Arena
ARENA
4
TKT
5
Reddio
RDO
6
AXOL
7
ETH-LAYERAI
8
ANON-SONIC
9
Axol
AXOLOLD
10
USDC-DOTASSETHUB
11
USDT-DOTASSETHUB
12
M
13
Arkaine
RKNE
14
HUMA-BSC
15
STBU-ARB
16
DMC
17
IAI
18
DinoSwap
DINOOLD
19
STABUL
20
JUNE
21
HP
22
IFR
23
PAL
24
VIRTUALAI
25
MCCOLD
26
TQ
27
EINSTEIN
EIN
28
SOON-SOL
29
MNSRY-BSC
30
BOMB-TONCOIN
31
GIZA-BASE
32
GIZA-BSC
33
SUPR-ETH
34
SUPR
35
Levana
LVN
36
SHIBBABY
37
DFOHUB
BUIDLOLD
38
BAISHI
39
ETH-SUPERSEED
40
ARIO
41
BEBE-BECHAIN
42
NXPC-BSC
43
USDT-KAIA
44
ETH-SOONETWORK
45
IUP
46
BULLET
47
TEL-MATIC
48
SAP
49
LUNR-BSC
50
DONG
51
CIX
52
NODE-XDAI
53
Fenerbahce Token
FBOLD
54
BPVC
55
BPINKY
56
GOMINING-BSC
57
MOGGO
58
BVB
BVB
59
TRIAS-MATIC
60
LYO
61
Egretia
EGT
62
DYM-DYMEVM
63
DORA-DORA
64
Prosper
PROS-BSC
65
MAU
66
CHZ-CHZ
67
ZRC-ZIRCUIT
68
Patientory
PTOY
69
Spice
SFIOLD
70
BLAT
71
MAMA
72
ITF
73
KERBAL
74
GPT4O
75
MOXY
76
RIOOLD
77
Cindicator
CND
78
Consensus
SENOLD
79
Avavcriptions
AVAV1
80
EZSWAP
81
RIGO
82
BXN-BLACKFORT
83
LOVECOIN
LOVE1
84
NARCO
85
EJS-BSC
86
WEXO
WEXO
87
TOKEN-ETH
88
PANDORA
89
CEEK-ETH
90
IOTA-BSC
91
Alpha-152
ALPHA152
92
ETH-MORPH
93
FUN1
94
KMA-MANTA
95
Atlas Token
ATLS
96
PTESTC01
97
PerfBloc
PBL
98
Clover
CLV-BSC
99
Genesis Shards
GS
100
ALTR
101
Sunduck
SUNDUCK
102
Academy
ACAD
103
CBK-MATIC
104
TLOS-TLOSEVM
105
TENSET
10SET
106
RDNT-BSC
107
AquaGoat
AQUAGOAT
108
PSG-CHZ
109
EGC-EGAX
110
ANIME-ARB
111
WLD-OP
112
App Rendering Power
ARP
113
NEO-NEO3
114
AZERO-AZEROZKEVM
115
PKT
PKT
116
vocalchain
VOC
117
PEPEWIFHAT
118
O
119
Geojam Token
GEOJAM
120
CARROT
121
TemDAO
TEM
122
BMT-BSC
123
BAGOLD
124
ZKasino
ZKAS
125
CFX-BSC
CFX-BSC
126
BOOOLD
127
XTZ-XTZ
128
CYBER-BSC
129
STG-ETH
130
SANA
131
DGOLD
132
RENTAOLD
133
Andre Cronje index
MX09
134
USDT-APTOS
135
STEPN-SOL
136
ACryptoSI
ACSI
137
TrueUSD
TUSD-TRX
138
LUBE
139
EFOR
EFOR
140
Identity Hub
IDHUB
141
SUGR
142
CORN
CORNOLD
143
CashBet Coin
CBC
144
DBC-DBC
145
WAX
WAX
146
FNFSOLD
147
TDY
148
JTC
149
METX
150
FUSE-FUSE
151
TLW
152
ERIC
153
PTESTC03
154
Eligma
ELI
155
Public Chain Index
MX03
156
LUC1
157
DOGEMEME
158
G7-GAME7
159
HAVAH
HVH
160
Coin Artist
COIN
161
WLD-WORLDCHAIN
162
0xSniper
0XS
163
WFI
164
PEM
PEM
165
Edoge
EDOGE
166
WazirX
WRX
167
Omix
OMX
168
Bridge Bot
BRIDGEOLD
169
HDNOLD
170
CPI
171
Toro Inoue
TORO
172
ROADLY
ROADLY
173
G-GRAVITY
174
WCA
175
VELO-XLM
VELO-XLM
176
PumpBTC
PUMP-BSC
177
GAS
GASNEO-NEO3
178
BOOP-BSC
179
FDC
180
IPOR
IPOR
181
IMX-IMMUTABLE
182
REI1
183
Datamine
DAM
184
KERNEL-ARB
185
FLUX-BSC
186
Covalent
CQT
187
N3-SOL
188
WTFABCDE
189
MDUS
190
SONICSUI
191
Pumapay
PMA
192
TAIKO-TAIKO
193
ORBGUY
194
SaitaChain
STC
195
QIE
196
DE
197
KATA-ETH
198
DOGEFLOKI
199
HYPER-BSC
200
Disciplina
DSCP
201
Blitz Labs
BLITZ
202
Robonomics
XRT
203
RR
204
DEP-BSC
205
SOURCETON
206
NEM
XEM
207
Redbrick
BRIC
208
MND
209
OPUL-ETH
210
WCO-XDC
211
Plutus DeFi
PLT1
212
BNC-BNCPOLKA
213
ETH-INK
214
MarsDAO
MDAO
215
NONE
SILLYCOIN
216
MUA
217
Blinks.gg
BGG1
218
Morse
MORSE
219
BLOKAID
220
PlayDapp Token
PLA
221
Bitdepositary
BDT1
222
MERLINAI
223
FOR-BSC
224
Orion Protocol
ORN
225
Astra Nova
RVV
226
SunMaga
SUNMAGA
227
USDS
228
WAR3
229
Shopping
SHOP
230
DOGE-BSC
231
ELF-ELF
232
PYP
PYP
233
CHINU
234
ARTEM
235
NePay
NEP
236
hiSEALS
HISEALS
237
MAGIC-ARB
238
INJ-INJ
239
FLUX-ETH
240
SOSO-BASE
241
ZKP-ETH
242
Friend tech
FRIEND
243
Mango Markets
MNGO
244
AMAL
245
Lovely Inu
LOVELY
246
DAR-ETH
247
NODE
248
DUAL
249
Seele
SEELE
250
ETH-POLYGONZKEVM
251
FPC
252
SHEGEN
253
HXTZ
HXTZ
254
ETH-KROMA
255
MLT-BSC
256
SWTR
257
TYTOLD
258
Teloscoin
TELOS
259
YLAY
260
LAVITA
261
MeconCash
MCH
262
Polkadot Eco Index
MX06
263
ETH-STARK
264
ARTIC
ARTIC
265
HyperQuant Token
HQT
266
PRONUT
267
BNB-XTERIO
268
DIONE-DIONE
269
Artfinity
ARTFINITY
270
daostack
GEN
271
OGBX
272
FREEDOMOLD
273
DRAGONCOIN
274
USDT-CELO
275
MANA-KOINOS
276
PROM-BSC
277
Enumivo
ENU
278
World Mobile Token
WMT
279
ALICE-BSC
ALICE-BSC
280
OTX
281
HLTC
HLTC
282
HBTC
HBCH
283
M40
284
Terareum
TERA2
285
BPAY
286
Liquidity Network
LQD
287
PIZA
PIZA
288
DefiPulseIndex
DPI
289
AXS-BSC
290
5TARS
291
Hashgard
GARD
292
Pchain
PAIOLD
293
Game.com
GTC1
294
Injex Finance
INJX
295
AIOZ Network
AIOZ-ETH
296
Everscale
EVER-ETH
297
Baer Chain
BRC
298
CATBOY-ETH
299
VANRY-VANRY
300
VC-BSC
301
USDC-SONIC
302
ReduX
REDUX
303
HETH
HETH
304
SWELL-SWELL
305
RGR
306
ColorfulCat
COLORFULCAT
307
LUMINA
308
President Trump
47
309
GROKCM
310
5IRE-FIRE
311
Bee
BEE
312
SPA-ARB
313
DFYN
DFYN-MATIC
314
FFORCE IEO
WOZX
315
ZOOM
316
AI Matrix System
AIMS
317
HFIL
HFIL
318
WQT-BSC
319
Husby
HUSBY
320
MAGIC-TREASURE
321
RVFOLD
322
LOT
323
DUSK-BSC
324
ROCKY
325
MPX
326
ETH-ZKLINK
327
Tether
USDT-TRX
328
Function X
FX
329
ETH-RIVALZ
330
SKY
331
CRO-CRO
332
DEGO-BSC
333
YAKUB
334
Augmate
MATE
335
CryptoXpress
XPRESS
336
USDC-AVAX
337
BTC-MERLIN
338
GNS-ARB
339
Major Crypto Index
MX01
340
ETH-OP
341
SWEAT-NEAR
342
RETARDIA
343
AllianceBlock
ALBT
344
MARIONAWFAL ON X
MARIO
345
MO
346
Unbanked
UNBNK
347
Shibnobi
SHINJA
348
ChatCoin
CHATOLD
349
ETHAX
350
MOVE-MOVEMENT
351
MAVIA-BASE
352
BEBEOLD
353
OZONECHAIN
354
Jarvis
JRT
355
ETH-ABSTRACT
356
REVOOLD
357
HBSV
HBSV
358
NFUP
NFUP
359
AICOIN
360
TUSD-BSC
361
ZKML
362
YOYOW
YOYOOLD
363
WSMOLD
364
GLUE
365
Seele Token
SEEL
366
Polymath
POLY
367
EURI-BSC
368
Organix
OGX
369
BLOCX-BLOCXEVM
370
WARS
371
ODOS-ETH
372
OLE-ETH
373
CATPEPE
374
Vitafin
LLJEFFY
375
Bitcoin Classic
BTCC
376
Wonderman Nation
WNDR
377
SXT-BASE
378
QKL
QKL
379
XCAD-BSC
380
Gamma
GAMMA
381
CIA
382
Pdx Token
PDX
383
MINE
384
2.0PEPE
2PEPE
385
SYN-AVAX
386
LOCK IN
LOCKIN
387
NIBBLES
388
HLN
389
Tether
USDT-AVAX
390
ANC-LUNA
ANC-LUNA
391
ETH-LINEA
392
ORCL
393
InteractWith
INTER1
394
TPT-BSC
TPT-BSC
395
HIGH-ETH
396
MEMEDOGS
397
CRESCITE
398
TIMES
399
ETH-SWAN
400
TBS
401
VisionX
VNX
402
Forefront
FF
403
CORNI
404
MOOX
405
GAMB
GMB
406
USACOIN
USACOIN
407
DOSE-ETH
408
WAWA
409
Premia
PREMIA
410
Morud
MORUD
411
Grayscale Index
MX08
412
EMG
413
ALPHA-BSC
414
OriginSport
ORS
415
GLQ-GLQ
416
OICH
417
VOKEN
VOKEN
418
RightMesh
RMESH
419
SHILL-BSC
420
ASTR-ASTAREVM
421
USDC-MATICNEW
422
Trillioner
TLC
423
XAH
424
degen the otter
DEGENOTTER
425
PEAQOLD
426
LIVE
427
THE LUMINA
TLT
428
O-MEE
OME
429
PTESTC02
430
EVRY-BSC
431
CHR-ETH
432
SENTinel
SENT
433
CSOL
434
Massive Protocol
MAV1
435
Dogekeng
DOGEK
436
KLVOLD
437
LIMO
438
BTX
439
Pylon Finance
PYLON
440
MetaDerby
DBY
441
WOD
WODAI
442
DEFI-BSC
443
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
444
XDOGE
445
ETH-MINDNETWORK
446
Unification
FUND-ETH
447
Iconomi
ICN
448
Catgirl
CATGIRL
449
OP-OP
450
SCE
451
MPRO
452
BDCC
453
Equalizer
EQL
454
NOIA
455
MET
456
WYZ
457
AIWOLD
458
AIPT
459
LAY
460
EOS
EOS
461
USDC-BASE
462
Mines of Dalarnia
DAR
463
WTY
464
TSOC
TSOC
465
ZIG-BSC
466
HAEDAL-BSC
467
COSOLD
468
GXCERC20
GXCERC20
469
INTERGALACTIC
470
USDC-OPNEW
471
NightVerse Game
NVG
472
Cardstack
CARD
473
COMBO-BSC
474
YEC
YEC
475
FILX
476
HBTC
HBTC
477
A2S
478
MONG2.0
MONG2
479
UNO-BSC
480
Penta Network
PNT
481
SIGN-BASE
482
BlockChainStore
BCST
483
Cannaland Token
CNLT
484
SXP-SXP
485
Coin98
C98-ETH
486
TWO
TWO
487
dandy.dego
DANDY
488
PKN-ETH
489
LIVR
490
MachineXchangeCoin
MXC
491
LTO Network
LTO
492
OVEIT
493
Connext
NEXT
494
PIZZA
495
AIPG
496
RD
497
Dark Wolf
DWOLF
498
ETH-SWELL
499
Monr
MONR
500
KDX
501
USDC-APTOS
502
Platinum Bunny Token
PBUNNY
503
MCH RAYS
RAYS
504
ETH-ZIRCUIT
505
DVI-ETH
506
Radio Caca
RACA-BSC
507
Fuse Dollar
FUSD
508
CashPepe
CASHPEPE
509
HUGE
510
MYST-MATIC
511
Moovy
MOIL
512
LIE
513
WTRTL
514
Bajun Network
BAJU
515
COPU
516
QBAI
517
GIV Token
GIV
518
Palmswap
PALM
519
ETH-MANTA
520
Nika
NIKA
521
MAX-MATIC
522
PORY
523
USDE-TONCOIN
524
Wibson
WIB
525
LayaOne
LAYA
526
PalletOneToken
PTN
527
Plumpy Dragons
LOONG
528
ETH-HEMI
529
ARIX-TONCOIN
530
Locus Chain
LOCUS
531
SZ
SZ
532
Voxel X Network
VXL
533
2KEY
2KEY
534
ARB-ETH
535
USTC-LUNC
536
LongOption
LONG
537
YOUR
538
CSUN
539
Polkaswap
PSWAP
540
ZRO-ARB
541
INJ-BSC
542
SAIL
543
KAN
KAN
544
OKB-OKT
545
WHT
WHT
546
PSPP
547
Defibox
BOXOLD
548
OLYMPE
549
LAP
550
NFPOLD
551
IUX
552
DHV
553
DCPTG
DCPTG
554
ASTAR-ASTAREVM
555
RMV-ETH
556
COTI-BSC
557
SNOWBALL
558
NAC-GAT
559
CyberMiles
CMT
560
BinaryX
BNX
561
SKALENetwork
SKALE
562
ERAOLD
563
Tether
USDT-OP
564
LUCIC
565
xBTC
XBTC
566
CELOTEST
567
Eminer
EM
568
Bezant
BZNT
569
BBBOLD
570
WUKONGMUSK
571
BASEHEROES
572
BBS
BBS
573
SPONGEOLD
574
REEF-REEF
575
ETH-ZKSYNC
576
COBY
577
2.0
2
578
FURIOLD
579
PRX-PAREX
580
Ftoken
FTOLD
581
bDollar
BDO
582
UNI-BSC
583
XODEX-XODEX
584
CRO-CRONOS
585
EDU-EDUCHAIN
586
PEPECHAIN
587
DAV NETWORK
DAV
588
SMH
589
MDEX
590
CVPAD
591
SIMBA
592
BTC-BSQUARED
593
CANA
594
SHIB-BSC
595
EVC
596
GINOAOLD
597
Stox
STOX
598
PSOLD
599
DOGE-DRC20
600
DERI-ETH
601
AVOCADO BG
AVO
602
SIGN-BSC
603
SCALE
604
SHIDO-SHIDO
605
MX-BSC
MX-BSC
606
FTM-FTM
607
ROUTE-ROUTE
608
ETH-ARBNOVA
609
FROGS
610
LRS
611
USDT-OKT
612
LIFE-BSC
613
AARK
614
Effective
EACC
615
TAGAI
616
Blockchain Brawlers
BRWL
617
CATEDUCK
618
Fantom
FTM
619
SQUAWKV2
620
NWC-XLM
621
XD
622
UNDEAD
623
MOGA
624
Moon Dawg
MOONDAWG
625
Chainge
CHNG
626
ADPB
627
BNB-OPBNB
628
Refereum
RFR
629
UniTrade
TRADE1
630
CRTS-ETH
631
Pteria
PTERIA
632
XR One
XR1
633
DAOhaus
HAUS
634
I20
635
Essentia
ESS
636
Hyperion
HYN
637
DOGSWAG
638
AMeiToken
AMT
639
NEONLINK
640
Jot Art
JOT
641
BLOK-BSC
642
ZO-BSC
643
FTVT
644
ContentValueNetwork
CVNT
645
UNIPEPE
646
Airdrop Token
AIRDROP
647
PACOIN-OCTA
648
BICOIN
649
ZES
ZES
650
DATY
651
StarCurve
XSTAR
652
GOLDBLOCK
GBK
653
ZEBI
ZEBI
654
VIDT-BSC
655
Bitcoinbing
BING
656
FHE-ETH
657
FAAI
658
DeFi Index
MX04
659
Indexed Finance
NDXOLD
660
KCASH
KCASH
661
EVEROLD-ETH
662
SHIB3
663
EPEP
664
BTC-BSC
BTC-BSC
665
MBDOLD2
666
MX-MORPH
667
GenieBot
GENIE
668
BTC-TAP
669
Unbound Finance
UNB
670
UNIT0-UNIT0
671
Nebula AI
NBAI
672
STO-BSC
673
GPS-BSC
674
BNB-MATCHAIN
675
ECOAI
676
ULTIMA-ULTIMA
677
SIPHER
678
ZBU-BASE
679
FileStorm
FST1
680
PDM
681
XLS-MATIC
682
USDT-SOL
USDT-SOL
683
USDC-BSC
684
DGMA
685
DONOLD
686
CELOTESTTOKEN
687
FileKdex
FIK
688
USDC-SOL
USDC-SOL
689
DxChain Token
DX
690
ORION
ORI
691
ETH-FUEL
692
Switch
ESH
693
Yuan Chain New
YCC
694
Sharder
SSOLD
695
MUVA
696
YANSHOU05-224244
697
PERL.eco
PERL
698
KPHA
699
AXL INU
AXL1
700
SKXOLD
701
CATTON-SOL
702
BNB-BSC
BNB-BSC
703
Binamon
BMON
704
DOLO-BERACHAIN
705
ZYN-MATIC
706
Alita Network
ALITA
707
QKC-ETH
708
BADGE Token
BADGE
709
NUM-ETH
710
Halving Crypto Index
MX02
711
ACX-ARB
712
Aurox
URUS
713
Huobi Pool Token
HPT
714
MEFLEX
MEF
715
XTZ-ETHERLINK
716
ZZS
717
ETH-BLAST
718
HUAHUA-HUAHUA
719
YANSHOU0518-1155
720
VRX
721
Xpool
XPO
722
MANTRA DAO
OMOLD
723
SPHYNX
724
FOREST
725
USDC-NEAR
726
YFIM
YFIM
727
USDC-SUI
728
NANA
729
MBDOLD
730
DBC-DBCEVM
731
USDT-MATIC
USDT-MATIC
732
EVMOS-EVMOSETH
733
CROS-MATIC
734
DBPEPE
735
OCT-NEAR
736
FUEL-ETH
737
ZeroX
ZEROX
738
Suiman
SUIMAN
739
CESHI-20230428
740
TAL
741
DUBX
742
KAVA-KAVAEVM
743
Nireafty
NRT
744
KMONOLD
745
Ribbon
RBN
746
MOON1
747
ETH-TAIKO
748
BONE-SHIBARIUM
749
hiBEANZ
HIBEANZ
750
SAVE
751
ROSE-ROSE
752
LAI-LAYERAI
753
USDT
USDT-TONCOIN
754
MDULUCKY
MDULY
755
ETH-WORLDCHAIN
756
XODEX-ETH
757
BTK
758
FLM-NEO3
759
OriginTrail
TRACOLD
760
KeeperDAO
ROOK
761
USDT-BSC
USDT-BSC
762
KYOTO
763
CANTO-CANTOEVM
764
Aquarius
AQUARIUS
765
BS
766
PYME
767
BTC-BTCRUNES
768
MITHCash
MIC
769
MOOLA
770
TRCLOLD
771
HYDRA-HYDRAGON
772
MARSH-BSC
773
Morphware
XMW
774
PROMPT-BASE
775
ISP-BSC
776
XRD-ETH
777
ZJLT
ZJLT
778
NNAI
779
Skyward Finance
SKYWARD
780
SRX
781
DLLM
782
Blum
BLUM
783
SLP-BSC
784
WagieBot
WAGIEBOT
785
ETH-ECLIPSE
786
TSUJI
787
LUXWORLD
LUXOLD
788
CST
789
CitaDAO
CITAKNIGHT
790
NERO
791
ETH-SONEIUM
792
Glitter Finance
XGLI
793
CHOMP
794
Telos
TLOS-BSC
795
ETH-BASE
ETH-BASE
796
BLPE
797
melo
MELO
798
USDT-TON
799
REVOMON
800
XrpMoonPepeinuHomerS
DOGECOINOLD
801
xprt
XPRT
802
LUNR-ETH
803
DSIMPSON
804
SaitaRealty
SRLTY
805
AIBCOIN
806
DFUEL
807
Shiba Lite
SHIBLITE
808
Moeda Loyalty
MDA
809
XRP-ROOT
810
ID-BSC
811
WCO-WADZ
812
ANZ
813
BXA
BXA
814
Bitfree Cash
BFC2
815
PYR-MATIC
816
ACUMEN
817
POLT1
818
Viberate
VIB
819
Gyroscope
GYFI
820
SEI-SEIEVM
821
KERNEL-BSC
822
ACX-OP
823
ML-ML
824
EPT-BSC
825
ZKL-ZKLINK
826
DELTA
DELTA
827
PIXEL-RONIN
828
beefyfinance
BIFI1
829
XENS
830
Neoki
NKO
831
EVLD
832
OptionRoom
ROOM
833
Glory Finance
GLR
834
BONZI
BONZI
835
Attack Wagon
ATK
836
WrappedSOTE
WSOTE
837
TMX
TMX
838
OAX
OAXOLD
839
CICCA
840
SHRK
841
BTAF
842
IQ-ETH
843
DOT-DOTASSETHUB
844
USD2
845
DataQ
DQAI
846
Tds
TDS
847
TSTOLD
848
STOS-STOS
849
HFT-BSC
850
XSHRAP
XSHRAP
851
DACC
DACC
852
BULL1
853
MNT-MNT
854
Eximchain
EXC
855
BETF
856
BORZ
857
EdenChain
EDN