Согласно вашему прогнозу, MEV Capital USDT0 потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1,021.

Согласно вашему прогнозу, MEV Capital USDT0 потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1,0720.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MCUSDT0 составляет $ 1,1256 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MCUSDT0 в 2028 году составит $ 1,1819 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MCUSDT0 в 2029 году составит $ 1,2410 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MCUSDT0 в 2030 году составит $ 1,3030 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена MEV Capital USDT0 потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 2,1225.

В 2050 году цена MEV Capital USDT0 потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 3,4574.