Согласно вашему прогнозу, Apillon потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,003785.

Согласно вашему прогнозу, Apillon потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,003975.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена NCTR составляет $ 0,004173 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена NCTR в 2028 году составит $ 0,004382 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NCTR в 2029 году составит $ 0,004601 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NCTR в 2030 году составит $ 0,004831 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Apillon потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,007870.

В 2050 году цена Apillon потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,012820.